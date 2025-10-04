Topo

Esporte

Grêmio perde para Red Bull Bragantino em jogo polêmico decidido aos 60 minutos do segundo tempo

Porto Alegre

04/10/2025 21h24

Em um duelo marcado pela expulsão polêmica do zagueiro Kannemann no final do primeiro tempo e um pênalti, que gerou inúmeras reclamações já nos acréscimos do segundo, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Os gremistas deixaram o campo inconformados. Já tinham contestado a expulsão do seu capitão, mas depois não aceitaram a marcação do pênalti, quando a bola toca na mão do lateral Marlon, que estava com o braço colado ao corpo. O VAR foi chamado e o árbitro Lucas Casagrande (PR) marcou a infração.

O meia Jhon Jhon cobrou com categoria, mandando a bola no ângulo esquerdo do goleiro Gabriel Grando, que tinha feito grandes defesas e vinha sendo um dos responsáveis pelo, até então, empate heroico. O gol da vitória saiu aos 60 minutos e poucos instantes depois o árbitro encerrou a partida.

O Grêmio vinha de três jogos sem derrota, em recuperação na tabela, e continua com 33 pontos, no meio da classificação. O Red Bull bragantino ficou aliviado após cinco jogos sem vencer, aparecendo com 36, em nono lugar, fruto de seu bom início de campeonato.

O primeiro tempo foi movimentado, com chances para os dois lados, mas tudo mudou aos 42 minutos. Quando o Red Bull Bragantino iria cobrar uma falta na área, o árbitro viu uma agressão do zagueiro Kannemann em cima do zagueiro Pedro Henrique.

Enquanto os jogadores do Red Bull Bragantino pediram pênalti, alegando que a bola já estaria rolando, o VAR revisou o lance e manteve a expulsão, mas não confirmou a penalidade. Mesmo assim, Kannemann seguiu se recusando a sair do gramado e o duelo ficou paralisado por seis minutos.

Com um jogador a mais, o segundo tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa, com o Red Bull Bragantino fazendo pressão durante todo os 45 minutos finais. Apesar de ter empilhado chances, o goleiro Gabriel Grando operou milagres. Até o contestado pênalti nos acréscimos, convertido por Jhon Jhon.

Como os dois times não têm jogos atrasados, eles terão uma 'folga' para a Data Fifa e só voltam a campo daqui mais de dez dias. Em duelos válidos pela 28ª rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h, de quarta-feira (15). Na quinta-feira (16), o Grêmio recebe o São Paulo, na Arena Grêmio, às 19h.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 GRÊMIO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes (Andrés Hurtado), Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Fabinho (Praxedes), Matheus Fernandes (Juninho Capixaba) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Vinicinho), Laquintana (Fernando) e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Gustavo Martins, Kannemann, Noriega e Marlon; Dodi, Arthur Melo (Camilo) e Edenilson (João Lucas); Pavon (Amazu), Avarena (Alex Santana) e André Henrique (Wagner Leonardo). Técnico: Mano Menezes.

GOL - Jhon John, aos 60 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nathan Mendes (Red Bull Bragantino); André Henrique, Dodi, Alex Santana, Marlon e Mano Menezes(Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Kannemann (Grêmio)

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA - R$ 137.070,00

PÚBLICO - 3.781 torcedores

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Transmissão ao vivo da luta Poatan x Ankalaev no UFC 320: veja onde assistir

Sem Mayke, Santos desembarca em Fortaleza para duelo com o Ceará

Já garantida na Série B, Ponte Preta é superada pelo Brusque

Grêmio perde para Red Bull Bragantino em jogo polêmico decidido aos 60 minutos do segundo tempo

Marlon desabafa contra arbitragem após derrota do Grêmio: "Não tem mais condições de jogar"

Lateral do Grêmio se revolta após jogo polêmico: 'Categoricamente roubado'

Estêvão diz que sensação de 1º gol pelo Chelsea é indescrítivel: 'É incrível esta atmosfera'

Goiás não sai do zero contra o Volta Redonda e segue na vice-liderança da Série B

Thiago Silva celebra triunfo do Fluminense e marca de 200 jogos pelo clube: "Importante pra mim"

John Kennedy desequilibra e Fluminense vence por 3 a 0 o Atlético-MG no Maracanã

Barboza lamenta revés do Botafogo e cita gramado molhado: "Não conseguimos jogar"