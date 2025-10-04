Grêmio perde para Red Bull Bragantino em jogo polêmico decidido aos 60 minutos do segundo tempo
Em um duelo marcado pela expulsão polêmica do zagueiro Kannemann no final do primeiro tempo e um pênalti, que gerou inúmeras reclamações já nos acréscimos do segundo, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Os gremistas deixaram o campo inconformados. Já tinham contestado a expulsão do seu capitão, mas depois não aceitaram a marcação do pênalti, quando a bola toca na mão do lateral Marlon, que estava com o braço colado ao corpo. O VAR foi chamado e o árbitro Lucas Casagrande (PR) marcou a infração.
O meia Jhon Jhon cobrou com categoria, mandando a bola no ângulo esquerdo do goleiro Gabriel Grando, que tinha feito grandes defesas e vinha sendo um dos responsáveis pelo, até então, empate heroico. O gol da vitória saiu aos 60 minutos e poucos instantes depois o árbitro encerrou a partida.
O Grêmio vinha de três jogos sem derrota, em recuperação na tabela, e continua com 33 pontos, no meio da classificação. O Red Bull bragantino ficou aliviado após cinco jogos sem vencer, aparecendo com 36, em nono lugar, fruto de seu bom início de campeonato.
O primeiro tempo foi movimentado, com chances para os dois lados, mas tudo mudou aos 42 minutos. Quando o Red Bull Bragantino iria cobrar uma falta na área, o árbitro viu uma agressão do zagueiro Kannemann em cima do zagueiro Pedro Henrique.
Enquanto os jogadores do Red Bull Bragantino pediram pênalti, alegando que a bola já estaria rolando, o VAR revisou o lance e manteve a expulsão, mas não confirmou a penalidade. Mesmo assim, Kannemann seguiu se recusando a sair do gramado e o duelo ficou paralisado por seis minutos.
Com um jogador a mais, o segundo tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa, com o Red Bull Bragantino fazendo pressão durante todo os 45 minutos finais. Apesar de ter empilhado chances, o goleiro Gabriel Grando operou milagres. Até o contestado pênalti nos acréscimos, convertido por Jhon Jhon.
Como os dois times não têm jogos atrasados, eles terão uma 'folga' para a Data Fifa e só voltam a campo daqui mais de dez dias. Em duelos válidos pela 28ª rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h, de quarta-feira (15). Na quinta-feira (16), o Grêmio recebe o São Paulo, na Arena Grêmio, às 19h.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 GRÊMIO
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes (Andrés Hurtado), Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Fabinho (Praxedes), Matheus Fernandes (Juninho Capixaba) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Vinicinho), Laquintana (Fernando) e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra.
GRÊMIO - Gabriel Grando; Gustavo Martins, Kannemann, Noriega e Marlon; Dodi, Arthur Melo (Camilo) e Edenilson (João Lucas); Pavon (Amazu), Avarena (Alex Santana) e André Henrique (Wagner Leonardo). Técnico: Mano Menezes.
GOL - Jhon John, aos 60 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Nathan Mendes (Red Bull Bragantino); André Henrique, Dodi, Alex Santana, Marlon e Mano Menezes(Grêmio).
CARTÃO VERMELHO - Kannemann (Grêmio)
ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).
RENDA - R$ 137.070,00
PÚBLICO - 3.781 torcedores
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).