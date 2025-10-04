Grêmio joga em Bragança com tabu de quatro anos em duelo direto por vaga na Libertadores

Red Bull Bragantino e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times somam 33 pontos e ocupam posições próximas na tabela, tanto que o duelo é direto na busca por vaga na próxima Libertadores.

Ambos chegam de empates fora de casa. O Bragantino ficou no 1 a 1 com o Mirassol, enquanto o Grêmio repetiu o placar diante do Santos, na Vila Belmiro. O equilíbrio nas campanhas reforça o peso do confronto, já que os dois times buscam pontuar para subir na tabela.

O histórico recente é favorável ao time paulista. Em Bragança Paulista, foram nove jogos, com cinco vitórias do Red Bull Bragantino e quatro empates. O Grêmio nunca venceu o adversário em território rival, um tabu que aumenta a responsabilidade da equipe gaúcha.

A invencibilidade do Bragantino dura quase quatro anos. A última derrota do time paulista foi em novembro de 2021, por 3 a 0, em Porto Alegre. Desde então, foram duas vitórias do Bragantino e três empates, consolidando uma sequência favorável ao time da casa.

O Grêmio enfrenta problemas de desfalques. Alysson está suspenso, enquanto Balbuena, Braithwaite, Carlos Vinícius, Cristian Olivera, João Pedro, Monsalve, Rodrigo Ely, Tiago Volpi, Villasanti e Willian seguem lesionados. Marcos Rocha e Cuéllar são dúvidas.

Mano Menezes ressaltou a importância do grupo diante das dificuldades. "É um momento de dificuldades, mas também de oportunidades para outros atletas mostrarem seu valor. É nisso que precisamos nos agarrar", afirmou.

Internamente, o treinador já resolveu a situação envolvendo Alex Santana. Os dois tiveram uma breve discussão durante o jogo do Santos. No entanto, ambos dão o caso como 'normal'.

O Red Bull Bragantino terá reforços importantes. Fabinho e Jhon Jhon retornam após cumprirem suspensão contra o Mirassol. Eduardo Sasha, que ficou fora por dores musculares, também pode ser relacionado para reforçar o setor ofensivo.

Fernando Seabra destacou a importância de controlar o jogo. "É um jogo que exige intensidade e atenção o tempo todo. O Grêmio tem qualidade, mesmo com os desfalques, e precisamos estar prontos para atuar com eficiência em casa."

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X GRÊMIO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Pavon, Edenilson e Cristaldo (Amuzu); André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).