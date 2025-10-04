Topo

Goiás empata com Volta Redonda e desperdiça chance de grudar no líder Coritiba

04/10/2025 20h31

Neste sábado, pela 30ª rodada da Série B, o Goiás visitou o Volta Redonda no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, e empatou sem gols.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Goiás, que teve Brayyan expulso aos 41 do primeiro tempo, pulou para a segunda colocação, com 51 pontos, mas desperdiçou a oportunidade de igualar com o líder Coritiba, que venceu na rodada e chegou a 53 somados. O Volta Redonda, por sua vez, continuou em 17º, agora com 31 conquistados. A equipe carioca lidou com a expulsão de Raí, aos 48, ainda da etapa inicial.

Resumo do jogo

? VOLTA REDONDA 0 x 0 GOIÁS ?

? Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

?? Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira

? Data: 4 de outubro de 2025 (sábado)

? Horário: 18h30 (de Brasília)

Como foi o jogo

O Volta Redonda teve boa chance de abrir o placar aos oito minutos do segundo tempo, com Ygor Catatau. O atleta recebeu o cruzamento e desviou de cabeça, mas por cima do travessão.

O Goiás respondeu aos 17, com Wellington Rato. O atacante carregou e mandou uma bomba de fora da área, que acertou a trave.

Próximos jogos

Volta Redonda

  • Enfrenta o Avaí na próxima quarta-feira (8), às 21h, na Ressacada, pela 31ª rodada da Série B

Goiás

  • Joga contra o CRB na próxima terça-feira (7), às 21h30, na Serrinha, pela 31ª rodada da Série B

