Goiás e Novorizontino brigam por G-4 em sábado de duelos diretos na Série B

A briga pelo acesso segue a todo vapor na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, mais três jogos dão sequência à 30ª rodada da competição nacional, com direito a Goiás e Novorizontino buscando afirmação no G-4, Chapecoense de olho na disputa e o duelo direto entre América-MG e Ferroviária para se distanciar da ameaça de queda.

A partir das 16h, Chapecoense e Novorizontino se enfrentam na Arena Condá, em um duelo direto. Com 47 pontos, o time paulista está apenas um atrás do Athletico-PR, primeiro time no G-4, enquanto os catarinenses, com 44, tentam voltar a encostar na zona de acesso.

Pouco mais tarde, às 18h30, o Goiás vai até o Estádio Raulino de Oliveira para encarar o Volta Redonda, mirando a liderança. Com os mesmos 50 pontos de Coritiba e Criciúma, os goianos podem assumir a ponta em caso de vitória, enquanto o adversário, com 30, abre a zona de rebaixamento.

O último confronto do dia será outro duelo direto, mas desta vez na parte de baixo da tabela. Com 36 pontos, a Ferroviária mede forças diante do América-MG, com 33, na Arena Fonte Luminosa, com os dois times buscando distância do Z-4.

A rodada termina domingo com mais dois jogos. A partir das 16h, o Operário-PR recebe o Remo no Estádio Germano Krüger, no Paraná. Já às 20h30, o Atlético-GO recebe o Athletico-PR, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).