Glover Teixeira aposta em nocaute de Poatan contra Ankalaev no UFC 320
Todos os indícios indicam que veremos uma versão mais competitiva de Alex Pereira neste sábado (4), na luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA). E o mais recente deles é a visão de Glover Teixeira para a revanche de seu pupilo contra Magomed Ankalaev. Treinador e mentor de 'Poatan' no MMA profissional, o ex-lutador e ex-campeão do Ultimate projetou um brasileiro com mais "agressividade e pressão" contra o wrestler russo.
Em entrevista à Ag Fight via 'Stake Brasil', Glover foi além e apostou suas fichas em um triunfo de Poatan em grande estilo: via nocaute. No primeiro encontro entre os dois, em março desta temporada, no UFC 313, Ankalaev levou a melhor na decisão unânime dos juízes. Agora, meses depois, o brasileiro terá a chance de retomar o posto de campeão entre os meio-pesados (93 kg) da entidade.
"Os fãs do Alex podem esperar mais agressão, porque ele já está em uma forma muito melhor. Ele será muito mais agressivo nessa luta. A lição que ficou foi evitar a pressão do Ankalaev e contragolpear mais. Pressioná-lo, e contra atacar com socos. Vamos pressionar mais e contragolpear tudo que ele lançar, esse é o plano. O Alex estará inteligente e agressivo na luta. Ele vai com calma e, no momento certo, virá o 'KO'. Minha expectativa é que seja um nocaute nos últimos assaltos - no terceiro ou quarto round", projetou Glover.
Intensidade na preparação
O estilo do camp para a revanche não mudou da água para o vinho, muito pelo contrário. A diferença crucial, segundo Glover, é a maior intensidade na preparação para o UFC 320, se comparada com a do UFC 313. O ex-lutador do Ultimate relembrou que foram oito semanas de treinos em alto nível e sem distrações para Poatan, como viagens e compromissos comerciais - conforme o próprio striker paulista havia revelado em entrevista exclusiva à Ag Fight. Tais fatores, aliados a uma condição física mais aprimorada, fazem com que Teixeira e outros nomes de grande peso no ramo apostem suas fichas em Alex neste sábado.
Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok