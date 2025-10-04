Topo

Glover Teixeira aposta em nocaute de Poatan contra Ankalaev no UFC 320

04/10/2025 06h00

Todos os indícios indicam que veremos uma versão mais competitiva de Alex Pereira neste sábado (4), na luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA). E o mais recente deles é a visão de Glover Teixeira para a revanche de seu pupilo contra Magomed Ankalaev. Treinador e mentor de 'Poatan' no MMA profissional, o ex-lutador e ex-campeão do Ultimate projetou um brasileiro com mais "agressividade e pressão" contra o wrestler russo.

Em entrevista à Ag Fight via 'Stake Brasil', Glover foi além e apostou suas fichas em um triunfo de Poatan em grande estilo: via nocaute. No primeiro encontro entre os dois, em março desta temporada, no UFC 313, Ankalaev levou a melhor na decisão unânime dos juízes. Agora, meses depois, o brasileiro terá a chance de retomar o posto de campeão entre os meio-pesados (93 kg) da entidade.

"Os fãs do Alex podem esperar mais agressão, porque ele já está em uma forma muito melhor. Ele será muito mais agressivo nessa luta. A lição que ficou foi evitar a pressão do Ankalaev e contragolpear mais. Pressioná-lo, e contra atacar com socos. Vamos pressionar mais e contragolpear tudo que ele lançar, esse é o plano. O Alex estará inteligente e agressivo na luta. Ele vai com calma e, no momento certo, virá o 'KO'. Minha expectativa é que seja um nocaute nos últimos assaltos - no terceiro ou quarto round", projetou Glover.

Intensidade na preparação

O estilo do camp para a revanche não mudou da água para o vinho, muito pelo contrário. A diferença crucial, segundo Glover, é a maior intensidade na preparação para o UFC 320, se comparada com a do UFC 313. O ex-lutador do Ultimate relembrou que foram oito semanas de treinos em alto nível e sem distrações para Poatan, como viagens e compromissos comerciais - conforme o próprio striker paulista havia revelado em entrevista exclusiva à Ag Fight. Tais fatores, aliados a uma condição física mais aprimorada, fazem com que Teixeira e outros nomes de grande peso no ramo apostem suas fichas em Alex neste sábado.

