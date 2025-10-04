George Russell conquista a pole position para o GP de Singapura de Fórmula 1; Bortoleto larga em 16º
O britânico George Russell, piloto da Mercedes, conquistou a pole position para o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, no circuito de Marina Bay, neste sábado. Max Verstappen (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren) completam as primeiras posições do grid de largada.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, foi eliminado ainda no Q1 e vai largar apenas na 16ª colocação. O Grande Prêmio de Singapura acontece neste domingo, às 9 horas (de Brasília).
Q1 - Hamilton lidera e Bortoleto é eliminado
O heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari) foi o mais rápido na primeira bateria, com o tempo de 1min29s762. Por outro lado, os cinco pilotos eliminados foram Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas) e Pierre Gasly (Alpine), que bateu na reta final.
Além disso, por conta da bandeira amarela causada por Gasly, as voltas de Bortoleto, Hadjar, Antonelli, Stroll e Gasly serão investigadas pela FIA, após a classificação.
Q2 - Russell lidera a Leclerc escapa da eliminação
Na segunda sessão, Charles Leclerc correu o risco de ser eliminado, mas, já com o cronômetro zerado, conseguiu garantir a 6ª posição. Entre os eliminados estão: Nico Hulkenberg (Sauber), Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (Red Bull).
O mais rápido foi George Russell, da Mercedes, com a marca de 1min29s562.
Q3 - George Russell conquista a pole position
Por fim, no Q3, George Russell seguiu correndo bem e conquistou a pole position, sua segunda na temporada, para o GP de Singapura. O piloto britânico da Mercedes registrou o tempo de 1min29s158. A segunda posição ficou com Max Verstappen, da Red Bull, com o tempo de 1min29s340.
Correndo pela McLaren, Oscar Piastri, líder do Mundial de pilotos, vai largar na 3ª colocação, depois de anotar a marca de 1min29s524.
Veja o grid para o GP de Singapura de Fórmula 1:
- 1° - George Russel (Mercedes)
- 2º - Max Verstappen (Red Bull)
- 3° - Oscar Piastri (McLaren)
- 4° - Kimi Antonelli (Mercedes)
- 5° - Lando Norris (McLaren)
- 6° - Lewis Hamilton (Red Bull)
- 7° - Charles Leclerc (Ferrari)
- 8º - Isack Hadjar (Racing Bulls)
- 9° - Oliver Bearman (Haas)
- 10° - Fernando Alonso (Aston Martin)
- 11° - Nico Hulkenberg (Sauber)
- 12° - Alexander Albon (Williams)
- 13° - Carlos Sainz (Williams)
- 14° - Lance Stroll (Aston Martin)
- 15° - Liam Lawson (Racing Bulls)
- 16° - Gabriel Bortoleto (Sauber)
- 17° - Lance Stroll (Aston Martin)
- 18° - Franco Colapinto (Alpine)
- 19° - Esteban Ocon (Haas)
- 20° - Pierre Gasly (Alpine)