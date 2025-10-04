Topo

Esporte

George Russell conquista a pole position para o GP de Singapura de Fórmula 1; Bortoleto larga em 16º

04/10/2025 11h22

O britânico George Russell, piloto da Mercedes, conquistou a pole position para o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, no circuito de Marina Bay, neste sábado. Max Verstappen (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren) completam as primeiras posições do grid de largada.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, foi eliminado ainda no Q1 e vai largar apenas na 16ª colocação. O Grande Prêmio de Singapura acontece neste domingo, às 9 horas (de Brasília).

Q1 - Hamilton lidera e Bortoleto é eliminado

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari) foi o mais rápido na primeira bateria, com o tempo de 1min29s762. Por outro lado, os cinco pilotos eliminados foram Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas) e Pierre Gasly (Alpine), que bateu na reta final.

Além disso, por conta da bandeira amarela causada por Gasly, as voltas de Bortoleto, Hadjar, Antonelli, Stroll e Gasly serão investigadas pela FIA, após a classificação.

Q2 - Russell lidera a Leclerc escapa da eliminação

Na segunda sessão, Charles Leclerc correu o risco de ser eliminado, mas, já com o cronômetro zerado, conseguiu garantir a 6ª posição. Entre os eliminados estão: Nico Hulkenberg (Sauber), Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (Red Bull).

O mais rápido foi George Russell, da Mercedes, com a marca de 1min29s562.

Q3 - George Russell conquista a pole position

Por fim, no Q3, George Russell seguiu correndo bem e conquistou a pole position, sua segunda na temporada, para o GP de Singapura. O piloto britânico da Mercedes registrou o tempo de 1min29s158. A segunda posição ficou com Max Verstappen, da Red Bull, com o tempo de 1min29s340.

Correndo pela McLaren, Oscar Piastri, líder do Mundial de pilotos, vai largar na 3ª colocação, depois de anotar a marca de 1min29s524.

Veja o grid para o GP de Singapura de Fórmula 1:

  • 1° - George Russel (Mercedes)

  • 2º - Max Verstappen (Red Bull)

  • 3° - Oscar Piastri (McLaren)

  • 4° - Kimi Antonelli (Mercedes)

  • 5° - Lando Norris (McLaren)

  • 6° - Lewis Hamilton (Red Bull)

  • 7° - Charles Leclerc (Ferrari)

  • 8º - Isack Hadjar (Racing Bulls)

  • 9° - Oliver Bearman (Haas)

  • 10° - Fernando Alonso (Aston Martin)

  • 11° - Nico Hulkenberg (Sauber)

  • 12° - Alexander Albon (Williams)

  • 13° - Carlos Sainz (Williams)

  • 14° - Lance Stroll (Aston Martin)

  • 15° - Liam Lawson (Racing Bulls)

  • 16° - Gabriel Bortoleto (Sauber)

  • 17° - Lance Stroll (Aston Martin)

  • 18° - Franco Colapinto (Alpine)

  • 19° - Esteban Ocon (Haas)

  • 20° - Pierre Gasly (Alpine)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

George Russell conquista a pole position para o GP de Singapura de Fórmula 1; Bortoleto larga em 16º

Mercedes surpreende em Singapura e Russell larga na pole position; Bortoleto sai em 16º

Russell supera Verstappen e garante pole em Singapura; Bortoleto cai no Q1

Onde vai passar Real Madrid x Villarreal pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos

Tottenham supera susto, bate o Leeds e assume a vice-liderança do Inglês

CEO da F1 cobra investimento para permanência de pistas clássicas: 'História não basta'

Em duelo apertado, Calderano perde para chinês nas quartas de final e se despede do China Smash

Assistir Arsenal x West Ham ao vivo pelo Campeonato Inglês: onde vai passar o jogo

Primavera x XV de Piracicaba: duelo de estilos na final da Copa Paulista

Zagueiro é expulso após cotovelada e dá tapa em adversário na Série B