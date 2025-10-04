Gambá invade quadra e causa correria em jogo do Paulistão de vôlei feminino

Osasco e Barueri decidiam a semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino ontem, quando um fato inusitado chamou atenção.

Um gambá invadiu a quadra do Ginásio José Liberatti, no bairro de Presidente Altino, em Osasco (SP).

O que aconteceu

As equipes decidiam o set decisivo da partida, quando o animal entrou em quadra, causando correria. O ginásio do time de Osasco fica próximo à Avenida das Nações Unidas, que circunda o Rio Tietê.

LITERALMENTE UM GAMBA INVADINDO A QUADRA DE VOLEI KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK isso seria totalmente um dia normal na austrália mas aconteceu no brasil mesmo pic.twitter.com/vUkGPu1d2S -- yeji corinthians (@edwtimao) October 4, 2025

No Paulistão de vôlei feminino, as semifinais são decididas em dois jogos. Em caso de uma vitória para cada lado, as equipes definem a vaga em um set de desempate, o chamado "golden set".

Na primeira partida, o Osasco venceu o Barueri por 3 sets a 1. Nesta sexta-feira, o Barueri devolveu o placar e, no golden set, levou a melhor por 27 a 25, avançando para a final contra o Sesi Vôlei Bauru.

A primeira partida da final será no dia 9, na arena do Barueri. O jogo de volta será no dia 11, em Bauru. Eliminada, a equipe de Osasco é a maior vencedora do torneio, com 18 conquistas, sendo a atual bicampeã.