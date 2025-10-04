Gabriel Bortoleto ganha duas posições após punição à Williams no GP de Singapura

Com a desclassificação dos carros da Williams, Gabriel Bortoleto subiu duas posições e largará em 14º lugar no GP de Singapura de Fórmula 1, neste domingo. De acordo com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), os carros de Alexander Albon e Carlos Sainz infringiram o regulamento técnico da categoria.

BREAKING: Alex Albon and Carlos Sainz have been disqualified from qualifying Both Williams cars failed post-qualifying checks on their rear wings#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/gIJJTRqhSS ? Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Albon, que havia garantido o 12º lugar, e Sainz, que largaria da 13ª posição, tiveram seus tempos anulados e vão largar do fundo do grid. A punição beneficiou o brasileiro da Sauber.

Irregularidade na asa traseira

Após o fim da classificação, todos os carros passam por inspeção para verificar se estão dentro do regulamento. A equipe da Williams foi punida por irregularidades na asa traseira, que poderia gerar vantagem aerodinâmica. A decisão final da FIA foi pela anulação do tempo dos dois pilotos.

No documento oficial, a entidade explicou que a Williams havia feito a medição antes da classificação e os resultados indicavam que o componente estava dentro do padrão. Porém, a avaliação realizada pela FIA após a sessão mostrou o contrário.

Confira o grid de largada atualizado