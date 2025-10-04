Topo

Gabriel Bortoleto ganha duas posições após punição à Williams no GP de Singapura

04/10/2025 18h13

Com a desclassificação dos carros da Williams, Gabriel Bortoleto subiu duas posições e largará em 14º lugar no GP de Singapura de Fórmula 1, neste domingo. De acordo com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), os carros de Alexander Albon e Carlos Sainz infringiram o regulamento técnico da categoria.

Albon, que havia garantido o 12º lugar, e Sainz, que largaria da 13ª posição, tiveram seus tempos anulados e vão largar do fundo do grid. A punição beneficiou o brasileiro da Sauber.

Irregularidade na asa traseira

Após o fim da classificação, todos os carros passam por inspeção para verificar se estão dentro do regulamento. A equipe da Williams foi punida por irregularidades na asa traseira, que poderia gerar vantagem aerodinâmica. A decisão final da FIA foi pela anulação do tempo dos dois pilotos.

No documento oficial, a entidade explicou que a Williams havia feito a medição antes da classificação e os resultados indicavam que o componente estava dentro do padrão. Porém, a avaliação realizada pela FIA após a sessão mostrou o contrário.

Confira o grid de largada atualizado

  • 1° - George Russel (Mercedes)

  • 2º - Max Verstappen (Red Bull)

  • 3° - Oscar Piastri (McLaren)

  • 4° - Kimi Antonelli (Mercedes)

  • 5° - Lando Norris (McLaren)

  • 6° - Lewis Hamilton (Red Bull)

  • 7° - Charles Leclerc (Ferrari)

  • 8º - Isack Hadjar (Racing Bulls)

  • 9° - Oliver Bearman (Haas)

  • 10° - Fernando Alonso (Aston Martin)

  • 11° - Nico Hulkenberg (Sauber)

  • 12° - Lance Stroll (Aston Martin)

  • 13° - Liam Lawson (Racing Bulls)

  • 14° - Gabriel Bortoleto (Sauber)

  • 15° - Lance Stroll (Aston Martin)

  • 16° - Franco Colapinto (Alpine)

  • 17° - Esteban Ocon (Haas)

  • 18° - Pierre Gasly (Alpine)

  • 19° - Alexander Albon (Williams)

  • 20° - Carlos Sainz (Williams).

