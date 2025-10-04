Gabriel Bortoleto ganha duas posições após punição à Williams no GP de Singapura
Com a desclassificação dos carros da Williams, Gabriel Bortoleto subiu duas posições e largará em 14º lugar no GP de Singapura de Fórmula 1, neste domingo. De acordo com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), os carros de Alexander Albon e Carlos Sainz infringiram o regulamento técnico da categoria.
BREAKING: Alex Albon and Carlos Sainz have been disqualified from qualifying
Both Williams cars failed post-qualifying checks on their rear wings#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/gIJJTRqhSS
? Formula 1 (@F1) October 4, 2025
Albon, que havia garantido o 12º lugar, e Sainz, que largaria da 13ª posição, tiveram seus tempos anulados e vão largar do fundo do grid. A punição beneficiou o brasileiro da Sauber.
Irregularidade na asa traseira
Após o fim da classificação, todos os carros passam por inspeção para verificar se estão dentro do regulamento. A equipe da Williams foi punida por irregularidades na asa traseira, que poderia gerar vantagem aerodinâmica. A decisão final da FIA foi pela anulação do tempo dos dois pilotos.
No documento oficial, a entidade explicou que a Williams havia feito a medição antes da classificação e os resultados indicavam que o componente estava dentro do padrão. Porém, a avaliação realizada pela FIA após a sessão mostrou o contrário.
Confira o grid de largada atualizado
- 1° - George Russel (Mercedes)
- 2º - Max Verstappen (Red Bull)
- 3° - Oscar Piastri (McLaren)
- 4° - Kimi Antonelli (Mercedes)
- 5° - Lando Norris (McLaren)
- 6° - Lewis Hamilton (Red Bull)
- 7° - Charles Leclerc (Ferrari)
- 8º - Isack Hadjar (Racing Bulls)
- 9° - Oliver Bearman (Haas)
- 10° - Fernando Alonso (Aston Martin)
- 11° - Nico Hulkenberg (Sauber)
- 12° - Lance Stroll (Aston Martin)
- 13° - Liam Lawson (Racing Bulls)
- 14° - Gabriel Bortoleto (Sauber)
- 16° - Franco Colapinto (Alpine)
- 17° - Esteban Ocon (Haas)
- 18° - Pierre Gasly (Alpine)
- 19° - Alexander Albon (Williams)
- 20° - Carlos Sainz (Williams).