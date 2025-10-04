Fluminense bate Atlético-MG e emenda 4º jogo invicto no Brasileirão

Neste sábado, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Fluminense recebeu o Atlético-MG no Maracanã e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Samuel Xavier, Kevin Serna e Keno.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, o Tricolor carioca emendou o quatro jogo seguido sem derrota (três triunfos e um empate), ultrapassou o São Paulo e assumiu a sétima colocação, agora com 38 pontos. O time paulista, porém, entra em campo neste domingo, em clássico contra o Palmeiras. O Atlético-MG, por sua vez, seguiu em 15º, com os mesmos 29 somados.

? Resumo do jogo

? FLUMINENSE 3 x 0 ATLÉTICO-MG ?

? Competição: Série A do Campeonato Brasileiro



?? Local: Maracanã, no Rio de Janeiro



? Data: 4 de outubro 2025 (sábado)



? Horário: 18h30 (de Brasília)



? Cartões Amarelos: John Kennedy e Serna (Fluminense); Alan Franco, Victor Hugo, Caio Paulista e Román (Atlético-MG)



? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda

Davi De Oliveira Lacerda Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Douglas Pagung

Victor Hugo Imazu dos Santos e Douglas Pagung VAR: Thiago Duarte Peixoto

Gols

? Samuel Xavier, aos 15? do 1ºT (Fluminense)

? Kevin Serna, aos 13? do 2ºT (Fluminense)

? Keno, aos 46? do 1ºT (Fluminense)

? Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Martinelli e Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Santi Moreno), John Kennedy (Everaldo) e Serna (Keno)



Técnico: Luís Zubeldía

? Atlético-MG

Everson, Román (Biel), Júnior Alonso e Victor Hugo; Natanael, Alan Franco, Igor Gomes (Gabriel Menino), Bernard (Gustavo Scarpa) e Guilherme Arana (Caio Paulista); Rony e Hulk (Reinier)



Técnico: Jorge Sampaoli

Como foi o jogo

O Fluminense começou a partida tendo mais posse de bola e buscando pressionar o Atlético-MG. No entanto, os donos da casa tinham dificuldade em criar boas jogadas.

Na parte final, os cariocas voltaram a chegar com perigo. Canobbio fez jogada individual e chutou em cima de Everson. Mesmo assim, os tricolores foram para o intervalo a frente no placar no Maracanã.

No segundo tempo, o Fluminense continuou melhor e assustou duas vezes no primeiro minutos. Canobbio chutou para grande defesa de Everson. Em seguida, Hércules obrigou o goleiro mineiro a mais uma defesa difícil.

Os cariocas continuaram pressionando e quase ampliaram aos oito minutos. Após bate e rebate na área, Renê mandou perto do gol. De tanto insistir, os donos da casa ampliaram no Maracanã. Serna foi lançado, entrou na área e tocou na saída de Everson.

O panorama da partida continuou o mesmo nos minutos finais. O Fluminense passou a aproveitar os espaços dados pelo Atlético-MG e fez o terceiro nos acréscimos. Keno recebeu cruzamento e cabeceou para decretar a vitória da equipe no Maracanã.

Próximos jogos

Fluminense

Enfrenta o Mirassol, na próxima quarta-feira (8), às 21h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 13ª rodada do Brasileiro

Atlético-MG