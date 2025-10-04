Flaco López fica a um gol de igualar melhor temporada e pode atingir marca contra o São Paulo

O atacante Flaco López está a um gol de igualar sua melhor temporada no Palmeiras e, aproveitando seu bom momento, pode atingir essa marca neste domingo, contra o São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Morumbis.

"Os clássicos são jogos que sonhamos jogar desde criança. Vai ser muito especial pra nós, chegamos com bom ânimo, com um bom funcionamento. Vamos ver o que o professor pede pra nós e tentar fazer da mesma maneira, com a vontade de ganhar que temos, tentar gerar desconforto no adversário", projetou o argentino.

Os números de Flaco López

Flaco López tem seis participações em gols nos últimos quatro jogos. Essa sequência começa com o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, contra o River Plate, deu uma assistência para Vitor Roque, na vitória por 2 a 1. No jogo de volta, foi às redes duas vezes no triunfo por 3 a 1, no Allianz Parque, resultado que garantiu a vaga do Verdão na fase seguinte do torneio continental.

Além disso, ele também castigou o Vasco e fez dois gols na vitória por 3 a 1, dando, ainda, uma assistência para Vitor Roque. Nessa sequência, ele só passou em branco contra o Bahia e o Fortaleza. Ao todo, ele soma 21 gols em 50 jogos. Em 2024, ele marcou 22 tentos em 61 compromissos.

Desde que começou a dupla no ataque com Vitor Roque, há onze jogos, marcou oito gols e deu duas assistências.

Boa fase rende segunda convocação para seleção argentina

A boa fase de Flaco López rendeu a ele duas convocações consecutivas à seleção argentina. A primeira foi em setembro, quando fez parte da delegação de Lionel Scaloni em duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Na última sexta-feira, o treinador argentino revelou sua lista e manteve Flaco López nela. Dessa vez, o camisa 42 terá a companhia de Aníbal Moreno defendendo a equipe nacional. Assim, o duelo contra o Tricolor será o último antes da dupla se apresentar à seleção.

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 16 horas (de Brasília)



Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Jogo: Palmeiras x Juventude



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 19 horas (de Brasília)



Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)