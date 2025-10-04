Ferroviária sofre virada do América-MG e amarga 5º jogo seguido sem vencer em casa

Neste sábado, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária recebeu o América-MG na Arena Fonte Luminosa e perdeu por 3 a 1, de virada. Apesar do gol de Fabrício Daniel, Maguinho, Lucão e Fabinho anotaram para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o resultado negativo, a Locomotiva amargou o quinto jogo seguido sem vencer em casa na Série B (quatro empates e uma derrota) e caiu para a 15ª colocação, com os mesmos 36 pontos. O América-MG, por sua vez, ultrapassou a Ferroviária e subiu para 14º, também com 36 somados, mas número de vitórias superior.

? Resumo do jogo

? FERROVIÁRIA 1 x 3 AMÉRICA-MG ?

? Competição: Série B do Campeonato Brasileiro



?? Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)



? Data: 4 de outubro de 2025 (sábado)



? Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

? Fabrício Daniel, aos 16? do 1ºT (Ferroviária)

? Maguinho, aos 30? do 1ºT (América-MG)

? Lucão, aos 46? do 2ºT (América-MG)

? Fabinho, aos 52? do 2ºT (América-MG)

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos 16 minutos de jogo, com Fabrício Daniel. O atleta aproveitou a sobra e finalizou firme para as redes.

Maguinho, aos 30, deixou tudo igual. O atleta recebeu o passe de Paulo e chutou com categoria para marcar.

A virada do Coelho veio aos 46 da etapa final, com Lucão. Cristian Ortiz soltou para o companheiro, que não perdoou.

Ainda deu tempo de Fabinho fechar a conta, de pênalti, aos 52.

Próximos jogos

Ferroviária

Enfrenta a Chapecoense na próxima quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, pela 31ª rodada

América-MG