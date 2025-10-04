Ferroviária sofre virada do América-MG e amarga 5º jogo seguido sem vencer em casa
Neste sábado, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária recebeu o América-MG na Arena Fonte Luminosa e perdeu por 3 a 1, de virada. Apesar do gol de Fabrício Daniel, Maguinho, Lucão e Fabinho anotaram para os visitantes.
Situação da Tabela
Com o resultado negativo, a Locomotiva amargou o quinto jogo seguido sem vencer em casa na Série B (quatro empates e uma derrota) e caiu para a 15ª colocação, com os mesmos 36 pontos. O América-MG, por sua vez, ultrapassou a Ferroviária e subiu para 14º, também com 36 somados, mas número de vitórias superior.
? Resumo do jogo
? FERROVIÁRIA 1 x 3 AMÉRICA-MG ?
? Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
?? Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
? Data: 4 de outubro de 2025 (sábado)
? Horário: 20h30 (de Brasília)
Gols
- ? Fabrício Daniel, aos 16? do 1ºT (Ferroviária)
- ? Maguinho, aos 30? do 1ºT (América-MG)
- ? Lucão, aos 46? do 2ºT (América-MG)
- ? Fabinho, aos 52? do 2ºT (América-MG)
Como foi o jogo
O placar foi aberto aos 16 minutos de jogo, com Fabrício Daniel. O atleta aproveitou a sobra e finalizou firme para as redes.
Maguinho, aos 30, deixou tudo igual. O atleta recebeu o passe de Paulo e chutou com categoria para marcar.
A virada do Coelho veio aos 46 da etapa final, com Lucão. Cristian Ortiz soltou para o companheiro, que não perdoou.
Ainda deu tempo de Fabinho fechar a conta, de pênalti, aos 52.
Próximos jogos
Ferroviária
- Enfrenta a Chapecoense na próxima quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, pela 31ª rodada
América-MG
- Joga contra o Vila Nova na próxima quarta-feira (8), às 21h30, na Arena Independência, pela 31ª rodada