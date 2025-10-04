Topo

Palmeiras: joia contratada catava caranguejo e deixou Fla por indisciplina

Felipe Teresa comemora gol do Flamengo diante do Olympiacos na final do Mundial sub-20
Felipe Teresa comemora gol do Flamengo diante do Olympiacos na final do Mundial sub-20 Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

04/10/2025 05h30

O Palmeiras fechou a contratação de Felipe Teresa para a equipe sub-20. O atacante foi dispensado recentemente pelo Flamengo por indisciplina.

Quem é Felipe Teresa?

Felipe Teresa tem 19 anos e é de Guaraqueçaba, cidade do Paraná que tem menos de oito mil habitantes. O atacante surgiu com destaque na base do Flamengo.

Mas antes de ser jogador, ele costumava pegar caranguejos. Ainda em Guaraqueçaba, que é uma cidade litorânea, Felipe costumava sair para catar o crustáceo com o tio Eliezer para comer e, às vezes, vender.

Ele foi recusado pelo Palmeiras antes de se destacar no Flamengo. Felipe fez testes nos principais clubes do Paraná e no Alviverde, mas não foi aprovado. A primeira oportunidade veio no Independente de Limeira, do interior de São Paulo, já no sub-15. Foi aí que ele deslanchou.

O sucesso chamou atenção do Flamengo, onde Felipe Teresa foi herói. No ano passado, ele marcou o gol do título no Mundial Sub-20, sobre o Olympiacos. Em 2025, o atacante também jogou na conquista da mesma competição, mas sobre o Barcelona, em agosto.

A dispensa do Flamengo veio pouco depois. No mês passado, o clube pagou cerca de R$ 250 mil pelo distrato após entender que o atleta não se cuidava como deveria. A rescisão também teve como intuito servir de exemplo na base flamenguista.

Palmeiras aposta em Felipe Teresa

O Palmeiras entende que pode colocar o atacante "nos trilhos". O clube propôs um contrato de dois anos como uma forma de testar Felipe Teresa e passou a deter 80% dos direitos do jogador.

João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, vê potencial para que Felipe Teresa chegue ao profissional em breve. No Flamengo, ele realizou cinco jogos no time principal e marcou um gol.

O Palmeiras tem um caso recente parecido. Pedro Bicalho havia sido dispensado na base do Cruzeiro, virou capitão das categorias inferiores do Palmeiras e hoje está no Qarabag, do Azerbaijão, que disputa a Champions League.

