Topo

Esporte

Ex-NFL leva facada, sobrevive e é preso no hospital após briga

Mark Sanchez, ex-quarterback da NFL e comentarista do Fox Sports - Divulgação/Fox Sports
Mark Sanchez, ex-quarterback da NFL e comentarista do Fox Sports Imagem: Divulgação/Fox Sports
do UOL

Colaboração para o UOL

04/10/2025 19h34

Ex-jogador de futebol americano e comentarista do canal Fox Sports, Mark Sanchez, de 38 anos, foi preso hoje após se envolver em um incidente em que acabou sendo esfaqueado.

As informações são da ESPN americana, canal em que o ex-quarterback do New York Jets foi comentarista antes de se transferir para o Fox Sports. Mark Sanchez jogou por dez temporadas na NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos.

Relacionadas

Poatan se diz 'bem melhor' para revanche e mantém mistério sobre derrota

Russell supera Verstappen e garante pole em Singapura; Bortoleto é 14º

Gambá invade quadra e causa correria em jogo do Paulistão de vôlei feminino

O que aconteceu

A prisão de Sanchez foi feita pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Idianápolis, após o ex-jogador se envolver em uma briga em que foi esfaqueado e levado ao hospital.

A polícia informa que Sanchez é suspeito de agressão com lesão corporal, além de duas outras contravenções penais, uma de invasão de veículo e outra de embriaguez em público.

O departamento afirma que a suposta briga ocorreu na madrugada de sexta para sábado, em um incidente em que Sanchez e mais um homem ficaram com lacerações por faca.

O ex-jogador segue hospitalizado e ainda não foi denunciado formalmente. O Fox Sports informou em comunicado que Sanchez está em condição estável e se recuperando.

Sanchez atuou na NFL por dez temporadas, de 2009 a 2018, tendo maior destaque no New York Jets. Como quarterback, Sanchez também jogou Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Chicago Bears e Washington Redskins.

Ao se aposentar dos campos, Sanchez passou a atuar na cobertura do futebol americano para a ESPN. Desde 2021 ele era apresentador e comentarista dos canais Fox.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Barra empata com o Santa Cruz e conquista título inédito da Série D

Cidadã do mundo, Veronica Hardy vence rival americana na luta de abertura do UFC 320

Ex-NFL leva facada, sobrevive e é preso no hospital após briga

Veja fotos do treino do São Paulo neste sábado

Ramon Menezes justifica vexame da Seleção Brasileira no Mundial Sub-20

Transmissão ao vivo de Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Ramon Menezes lamenta poucos treinos após queda do Brasil no Mundial sub-20

Horário da luta de Poatan x Ankalaev no UFC 320: veja onde assistir ao card principal

Brasil perde da Espanha e cai na fase de grupos do Mundial sub-20 pela 1ª vez em sua história

Guarani sofre empate do Náutico no fim e perde chance de encaminhar acesso à Série B

Brasil perde da Espanha e é eliminado do Mundial sub-20 sem vencer