Ex-NFL leva facada, sobrevive e é preso no hospital após briga

Ex-jogador de futebol americano e comentarista do canal Fox Sports, Mark Sanchez, de 38 anos, foi preso hoje após se envolver em um incidente em que acabou sendo esfaqueado.

As informações são da ESPN americana, canal em que o ex-quarterback do New York Jets foi comentarista antes de se transferir para o Fox Sports. Mark Sanchez jogou por dez temporadas na NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos.

O que aconteceu

A prisão de Sanchez foi feita pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Idianápolis, após o ex-jogador se envolver em uma briga em que foi esfaqueado e levado ao hospital.

A polícia informa que Sanchez é suspeito de agressão com lesão corporal, além de duas outras contravenções penais, uma de invasão de veículo e outra de embriaguez em público.

O departamento afirma que a suposta briga ocorreu na madrugada de sexta para sábado, em um incidente em que Sanchez e mais um homem ficaram com lacerações por faca.

O ex-jogador segue hospitalizado e ainda não foi denunciado formalmente. O Fox Sports informou em comunicado que Sanchez está em condição estável e se recuperando.

Sanchez atuou na NFL por dez temporadas, de 2009 a 2018, tendo maior destaque no New York Jets. Como quarterback, Sanchez também jogou Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Chicago Bears e Washington Redskins.

Ao se aposentar dos campos, Sanchez passou a atuar na cobertura do futebol americano para a ESPN. Desde 2021 ele era apresentador e comentarista dos canais Fox.