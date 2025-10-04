Estêvão revela instrução de técnico antes de 1º gol pelo Chelsea

O clima no Chelsea após a vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool, neste sábado (4), foi de euforia e alívio. O principal personagem: Estêvão. O jovem brasileiro, ex-Palmeiras, saiu do banco para decidir o jogo deste sábado válido pela Premier League nos acréscimos e viver uma grande noite com a camisa azul em Stamford Bridge.

Após a partida, Estêvão exaltou o apoio do técnico Enzo Maresca. "Ele me falou para sempre que pegar a bola, ir para cima do adversário. Ficar aberto para receber e ajudar o time. Essa confiança que ele me passa é incrível", revelou, em entrevista à ESPN.

Resumo da atuação

Estêvão entrou já na reta final da partida. O jovem jogador do Chelsea chamou o jogo e logo de cara quase marcou um golaço, em arremate colocado de fora da área, mas parou em bela defesa de Mamardashvili, que substituiu o lesionado Alisson no gol do Liverpool.

Nos acréscimos, no entanto, ninguém foi capaz de parar o garoto. Aos 49 minutos, Estêvão aproveitou o cruzamento de Cucurella e completou para o gol vazio. Ao apito final, ele não conteve a emoção.

Veja o primeiro gol de Estêvão pelo Chelsea

Próximo jogo do Chelsea