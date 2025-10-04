Estêvão diz que sensação de 1º gol pelo Chelsea é indescrítivel: 'É incrível esta atmosfera'

Em seu nono jogo oficial pelo Chelsea, o atacante Estêvão marcou pela primeira vez, sem contar amistoso, pelo clube inglês. O jogador de 18 anos, que entrou no segundo tempo, foi o autor do gol que deu a vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool neste sábado pela Premier League.

"Não sei descrever. É incrível, é indescritível esta atmosfera no Stamford Bridge. É uma coisa que sempre via na televisão. Eu queria viver isso e posso estar vivendo isso hoje. Espero que seja o primeiro de muitos para que se Deus quiser eu continue a dar alegria a esta torcida", afirmou Estêvão à ESPN.

O ex-jogador do Palmeiras afirmou que só pensou em se jogar na bola. "Eu só vi que o Cuco (Cucurella) cruzou a bola, eu só vi a bola vindo. Eu dei um carrinho, me joguei ali para conseguir alcançar a bola. Graças a Deus pude alcançar e pude ajudar o Chelsea a conseguir esta vitória. Eu tô muito feliz", disse.

Estêvão já fez alguns jogos como titular do Chelsea, mas diz ainda estar em processo de adaptação. "A Premier League é um jogo totalmente diferente do que estou acostumado no Brasil", afirmou ele, que chegou ao clube de Londres após o Mundial de Clube da Fifa. "Foi um dos meus melhores jogos pela atuação e pelo gol e fico muito feliz."

Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira com Coreia do Sul e Japão, ambos a serem disputados na Ásia, Estêvão demonstrou muita satisfação com a oportunidade. "Partiu, né? Amanhã estou indo para o Japão."