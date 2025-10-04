Estêvão anota 1º pelo Chelsea e garante vitória em clássico contra o Liverpool

Estêvão marcou, hoje, pela primeira vez com a camisa do Chelsea e, de quebra, garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. Os Blues abriram o placar com Caicedo, enquanto Gakpo deixou tudo igual. Já nos acréscimos do segundo tempo, o ex-Palmeiras deu o triunfo para os mandantes.

Quem também celebrou a vitória dos Blues foi o Arsenal, que assegurou a ponta da Premier League com a derrota do Liverpool. Os Reds caíram para segundo lugar, com 15 pontos, um a menos que o Arsenal, que venceu o West Ham mais cedo. Já o Chelsea pulou para sexto, com 11 pontos.

E os brasileiros?

O atacante Estêvão, ex-Palmeiras, entrou já na reta final da partida. O jovem jogador do Chelsea chamou o jogo e logo de cara quase marcou um golaço, em arremate colocado de fora da área, mas parou em bela defesa de Mamardashvili, que substituiu o lesionado Alisson no gol do Liverpool.

Nos acréscimos, no entanto, ninguém foi capaz de parar o garoto. Aos 49 minutos, Estêvão aproveitou o cruzamento de Cucurella e completou para o gol vazio. Ao apito final, ele não conteve a emoção.

João Pedro, por sua vez, foi titular, porém pouco apareceu. Ele não conseguiu finalizar nenhuma vez na meta.

Veja o gol de Estêvão

Com foi o jogo?

O Chelsea abriu o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Moises Caicedo dominou no meio de campo, se livrou da marcação e soltou uma pancada do meio da rua. Mamardashvili até chegou a tocar na bola, mas ela morreu no ângulo.

O Liverpool buscou o empate aos 18 do segundo tempo. Após cruzamento para a área. Isak ajeitou e Gakpo, cara a cara com o goleiro, chegou batendo de primeira para estufar as redes.

Nos acréscimos, brilhou a estrela de Estêvão. Aos 49 minutos, o atacante aproveitou o cruzamento de Cucurella e completou para o gol vazio, dando a vitória para o Chelsea.

Próximo jogo do Chelsea

Nottingham Forest x Chelsea (8ª rodada do Campeonato Inglês) Data e horário: 18 de outubro (sábado), às 08h30 (de Brasília) Local: City Ground, em Nottingham (ING)

Próximo jogo do Liverpool

Liverpool x Manchester United (8ª rodada do Campeonato Inglês) Data e horário: 12 de outubro (sábado), às 12h30 (de Brasília) Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Ficha técnica

CHELSEA 2 x 1 LIVERPOOL

Competição: Campeonato Inglês (7ª rodada)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)

Horário: 13h30 (de Brasília)

Gols