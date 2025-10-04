Topo

Estêvão agradece e cita sensação 'indescritível' ao marcar 1º pelo Chelsea

Estêvão, do Chelsea, comemora contra o Liverpool pelo Inglês - REUTERS/David Klein
Estêvão, do Chelsea, comemora contra o Liverpool pelo Inglês Imagem: REUTERS/David Klein
do UOL

Colaboração para o UOL

04/10/2025 17h30

Após marcar seu primeiro gol pelo Chelsea, na vitória contra o Liverpool neste domingo, Estêvão não escondeu sua emoção e gratidão por balançar as redes no Stamford Bridge.

Não sei descrever, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus, porque só Ele sabe o quanto eu lutei e trabalhei para estar aqui e dar orgulho para a minha família. É incrível, indescritível, essa atmosfera do Stamford Bridge é uma coisa que eu sempre via na televisão e queria viver isso. Hoje, posso estar vivendo e espero que seja o primeiro de muitos para dar muita alegria para essa torcida.
Estêvão, em entrevista à ESPN

Primeiro gol de Estêvão

O primeiro gol da jovem promessa saiu aos 49 minutos do segundo do jogo contra o Liverpool, pela sétima rodada da Premier League. O brasileiro entrou na reta final da partida e marcou o gol da vitória, quando o duelo estava empatado em 1 a 1.

No lance do gol, Estêvão aproveitou cruzamento de Cucurella e completou para o gol vazio. Antes, ele quase marcou um golaço, num arremate de fora da área que foi defendido pelo goleiro Mamardashvili.

Estêvão tem conquistado cada vez mais espaço no time do Chelsea e já havia sido elogiado pelo técnico Enzo Maresca, em julho: "Você consegue ver o seu talento enorme, ele é um jogador fantástico. Não temos dúvida que ele vai ser um jogador muito importante para o Chelsea".

Ao final da partida, o jovem de 18 anos não conteve a emoção por ter feito o gol da vitória. O atacante João Pedro foi um dos que mais comemorou o primeiro gol com Estêvão.

Com a vitória, o Chelsea chega a 11 pontos, na sexta colocação, e tirou a chance do Liverpool reassumir a liderança após a vitória do Arsenal.

