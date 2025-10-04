Topo

Escalação do Flamengo: Saúl vira desfalque para duelo com o Bahia

04/10/2025 16h40

O Flamengo finalizou, neste sábado, a preparação para o confronto contra o Bahia. O duelo será neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Para esta partida, o técnico Filipe Luís não vai contar com Saúl Ñíguez.

O meio-campista espanhol ficou fora da lista de relacionados do comandante por dores no tornozelo.

Outros desfalques

Além de Saúl, o Flamengo também não terá o zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Alex Sandro. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo no empate de 1 a 1 com o Cruzeiro, na última quinta-feira, e terão que cumprir suspensão.

Escalação do Flamengo

Assim, o Flamengo deve ir a campo com a seguinte formação: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Situação na tabela

O Rubro-Negro precisa de um bom resultado para não deixa o Palmeiras se aproximar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O clube carioca está na ponta, com 55 pontos, três a mais que o Verdão, que está em segundo. Já o Bahia está em sexto, com 40.

