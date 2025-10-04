Em duelo apertado, Calderano perde para chinês nas quartas de final e se despede do China Smash

Hugo Calderano, número 3 do ranking mundial, perdeu para o chinês Xiang Peng, na madrugada deste sábado, pelas quartas de final do China Smash e se despediu da competição, em Pequim. O brasileiro foi superado por 4 sets a 3, com parciais de 3/11, 11/3, 11/7, 6/11, 8/11, 11/7 e 11/6.

Com o resultado, Hugo Calderano perdeu a chance de conquistar seu melhor desempenho em um Grand Smash na temporada, superando as quartas de final do Europe Smash. Ainda em 2025, o brasileiro também parou nas quartas de final do Smash de Singapura.

Por outro lado, Xiang Peng, número 9 no ranking mundial, vai enfrentar o compatriota Chuqin Wang, número 1 do mundo, na semifinal da competição. A partida acontece neste domingo, às 1h45 (de Brasília).

Xiang Peng marches on! ?? Xiang Peng advances to the Semifinal after a hard-fought 4-3 victory over No.3 Seed Hugo Calderano - matching his China Smash 2024 run! ?#ChinaSmash #TableTennis pic.twitter.com/26hjuFfD1s ? World Table Tennis (@WTTGlobal) October 4, 2025

O Jogo

Calderano começou melhor na partida e venceu o primeiro set por 11 a 3. Xiang Peng respondeu imediatamente e venceu as duas parciais seguintes por 11 a 3 e 11 a 7, respectivamente. O brasileiro se recuperou e empatou a partida no quarto set, 11 a 6.

No quinto set, o Hugo venceu por 11 a 8 e virou o jogo. No entanto, o chinês conseguiu outra virada. Superou o brasileiro por 11 a 7 na parcial seguinte e conquistou a vaga na semifinal após vencer o set decisivo por 11 a 6.