Topo

Esporte

Em duelo apertado, Calderano perde para chinês nas quartas de final e se despede do China Smash

04/10/2025 09h56

Hugo Calderano, número 3 do ranking mundial, perdeu para o chinês Xiang Peng, na madrugada deste sábado, pelas quartas de final do China Smash e se despediu da competição, em Pequim. O brasileiro foi superado por 4 sets a 3, com parciais de 3/11, 11/3, 11/7, 6/11, 8/11, 11/7 e 11/6.

Com o resultado, Hugo Calderano perdeu a chance de conquistar seu melhor desempenho em um Grand Smash na temporada, superando as quartas de final do Europe Smash. Ainda em 2025, o brasileiro também parou nas quartas de final do Smash de Singapura.

Por outro lado, Xiang Peng, número 9 no ranking mundial, vai enfrentar o compatriota Chuqin Wang, número 1 do mundo, na semifinal da competição. A partida acontece neste domingo, às 1h45 (de Brasília).

O Jogo

Calderano começou melhor na partida e venceu o primeiro set por 11 a 3. Xiang Peng respondeu imediatamente e venceu as duas parciais seguintes por 11 a 3 e 11 a 7, respectivamente. O brasileiro se recuperou e empatou a partida no quarto set, 11 a 6.

No quinto set, o Hugo venceu por 11 a 8 e virou o jogo. No entanto, o chinês conseguiu outra virada. Superou o brasileiro por 11 a 7 na parcial seguinte e conquistou a vaga na semifinal após vencer o set decisivo por 11 a 6.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Mercedes surpreende em Singapura e Russell larga na pole position; Bortoleto sai em 16º

Russell supera Verstappen e garante pole em Singapura; Bortoleto cai no Q1

Onde vai passar Real Madrid x Villarreal pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos

Tottenham supera susto, bate o Leeds e assume a vice-liderança do Inglês

CEO da F1 cobra investimento para permanência de pistas clássicas: 'História não basta'

Em duelo apertado, Calderano perde para chinês nas quartas de final e se despede do China Smash

Assistir Arsenal x West Ham ao vivo pelo Campeonato Inglês: onde vai passar o jogo

Primavera x XV de Piracicaba: duelo de estilos na final da Copa Paulista

Zagueiro é expulso após cotovelada e dá tapa em adversário na Série B

Abel gabarita 'desafio do travessão' e faz Palmeiras provocar Ceni: 'Ligação direta, patrão?'