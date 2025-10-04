Desde lesão de André Silva, setor ofensivo do São Paulo cai de desempenho; veja números

Desde a lesão de André Silva, o São Paulo viu sua produção ofensiva cair. A equipe, que vinha com números sólidos no setor de ataque, não conseguiu manter o mesmo ritmo sem o artilheiro.

Com o atacante em campo, o time marcou 60 gols em 43 partidas em 2025, uma média de 1,39 gols por jogo e aproveitamento de 58% em triunfos. Sem ele, após a lesão, os números caíram: apenas três gols em sete jogos, média de 0,42 por partida, além de cinco derrotas - que culminaram na eliminação do Tricolor na Libertadores - e apenas duas vitória.

A ausência de André Silva é ainda mais sentida porque o jogador vivia a melhor temporada da carreira. Ele já havia acumulado 18 participações em gols, com 14 bolas na rede e quatro assistências, sendo o artilheiro do São Paulo no ano e amuleto: quando participou de gol no ano, o clube não perdeu.

Além disso, liderava o ranking da estatística na equipe e era o segundo em assistências, empatado com Calleri (4) e atrás apenas de Luciano (7).

O atacante também foi decisivo nas três principais competições disputadas até aqui, terminando como artilheiro do time no Campeonato Paulista, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao Morumbis, André Silva soma 86 jogos, 22 gols e sete assistências, acumulando 29 participações diretas em gols.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? Palmeiras

? Brasileirão (27ª rodada)

?? 05/10 (domingo)

? 16h

?? MorumBIS

? Globo e Premiere ? Grêmio

? Brasileirão (28ª rodada)

?? 16/10 (quinta-feira)

? 19h

?? Arena do Grêmio

? Porto Alegre (RS)

? Sportv e Premiere ?... pic.twitter.com/cvc9hiPnnL ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 3, 2025

Situação do São Paulo

O Tricolor Paulista venceu por 2 a 0, na última quinta-feira, o Fortaleza, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado conquistado pelo São Paulo, sétimo colocado com 38 pontos, também deu fim a uma sequência de quatro derrotas, duas delas que culminaram na eliminação para a LDU nas quartas de final da Copa Libertadores.