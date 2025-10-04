Topo

Esporte

Desde lesão de André Silva, setor ofensivo do São Paulo cai de desempenho; veja números

04/10/2025 05h00

Desde a lesão de André Silva, o São Paulo viu sua produção ofensiva cair. A equipe, que vinha com números sólidos no setor de ataque, não conseguiu manter o mesmo ritmo sem o artilheiro.

Com o atacante em campo, o time marcou 60 gols em 43 partidas em 2025, uma média de 1,39 gols por jogo e aproveitamento de 58% em triunfos. Sem ele, após a lesão, os números caíram: apenas três gols em sete jogos, média de 0,42 por partida, além de cinco derrotas - que culminaram na eliminação do Tricolor na Libertadores - e apenas duas vitória.

A ausência de André Silva é ainda mais sentida porque o jogador vivia a melhor temporada da carreira. Ele já havia acumulado 18 participações em gols, com 14 bolas na rede e quatro assistências, sendo o artilheiro do São Paulo no ano e amuleto: quando participou de gol no ano, o clube não perdeu.

Além disso, liderava o ranking da estatística na equipe e era o segundo em assistências, empatado com Calleri (4) e atrás apenas de Luciano (7).

O atacante também foi decisivo nas três principais competições disputadas até aqui, terminando como artilheiro do time no Campeonato Paulista, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao Morumbis, André Silva soma 86 jogos, 22 gols e sete assistências, acumulando 29 participações diretas em gols.

Situação do São Paulo

O Tricolor Paulista venceu por 2 a 0, na última quinta-feira, o Fortaleza, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado conquistado pelo São Paulo, sétimo colocado com 38 pontos, também deu fim a uma sequência de quatro derrotas, duas delas que culminaram na eliminação para a LDU nas quartas de final da Copa Libertadores.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Empresário que investiu no Uber e Airbnb conta por que comprou time saudita

UFC 320 ao vivo: que horas começa e onde assistir Poatan x Ankalaev 2

Palmeiras: joia contratada catava caranguejo e deixou Fla por indisciplina

Corinthians x Mirassol: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O que só Dorival viu: Bidon vira versão brasileira de Garro no Corinthians

Como Flamengo x Libra tem mexido também com os bastidores da Gávea

Luciano encerra jejum, alivia pressão, mas tem missão de decidir clássico

Drugovich comenta expectativa para F-E em São Paulo: 'Vi uns 460 vídeos'

Reforços não se firmam, e lateral direita segue sendo dilema no Santos

Desde lesão de André Silva, setor ofensivo do São Paulo cai de desempenho; veja números

Yuri Alberto reencontra Fiel Torcida após erro em cavadinha e mira redenção no Corinthians