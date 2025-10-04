Defesa do São Paulo volta a passar ilesa e vê Choque-Rei como "prova de fogo"

Após quatro partidas, o São Paulo voltou a fechar um jogo sem sofrer gols. O Tricolor Paulista visitou o Fortaleza na última quinta-feira e venceu por 2 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Além de manter a defesa intacta, o mais importante foi encerrar a sequência de quatro derrotas consecutivas com um triunfo.

A sequência negativa do São Paulo contou com derrotas para a LDU (2 a 0 e 1 a 0), Santos (1 a 0) e Ceará (1 a 0). O time, no período, caiu nas quartas de final da Copa Libertadores.

Na partida contra o Leão do Pici, a defesa do time de Crespo foi diferente do habitou. A linha defensiva contou com Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Wendell. Para o próximo confronto, contra o Palmeiras, a solidez defensiva será novamente colocada à prova e deve contar com importantes voltas.

Uma delas é o retorno de Arboleda, que cumpriu suspensão na última rodada, e a tendência é de que reforçará a equipe titular. Enquanto isso, Alan Franco, preservado no duelo contra o Fortaleza, volta para formar a dupla de zaga ao lado do equatoriano, fortalecendo a retaguarda do Tricolor.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? Palmeiras

? Brasileirão (27ª rodada)

?? 05/10 (domingo)

? 16h

?? MorumBIS

? Globo e Premiere ? Grêmio

? Brasileirão (28ª rodada)

?? 16/10 (quinta-feira)

? 19h

?? Arena do Grêmio

? Porto Alegre (RS)

? Sportv e Premiere ?... pic.twitter.com/cvc9hiPnnL ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 3, 2025

Prova de fogo contra o Palmeiras

No Campeonato Brasileiro de 2025, após 26 rodadas, o São Paulo sofreu 25 gols. A equipe apresentou fragilidades defensivas, especialmente nas últimas partidas, quando falhas individuais comprometeram a segurança do seu setor defensivo.

Em busca de somar o segundo duelo sem sofrer gols, o Tricolor Paulista precisa parar o forte ataque do Palmeiras, liderado pela dupla Flaco López e Vitor Roque. O Verdão marcou 39 gols neste campeonato e tem o terceiro melhor ataque, apenas atrás de Flamengo (50) e Mirassol (42).

Pela 27ª rodada, as equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis.