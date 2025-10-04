Cuesta não se recupera e desfalca Vasco contra o Vitória
O Vasco realizou o último treino visando o confronto contra o Vitória. A partida será neste domingo, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o técnico Fernando Diniz não terá novamente o zagueiro Carlos Cuesta.
Cuesta segue com um problema no pé, que o tirou da partida contra o Palmeiras no meio de semana. No duelo com o Verdão, o Vasco foi derrotado por 3 a 0.
Retorno de Lucas Piton
A boa notícia é o retorno do lateral esquerdo Lucas Piton. O atleta se recuperou de lesão e será titular novamente.
Provável escalação do Vasco
Assim, o Vasco deve ir a campo com a seguinte formação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
Importância do resultado
Um triunfo sobre o Vitória vai afastar ainda mais os cruzmaltinos da zona de rebaixamento e pode fazer a equipe terminar a rodada na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Gigante da Colina é o 12º colocado do torneio, com 30 pontos - cinco a mais que o Vitória, primeira equipe no Z4.