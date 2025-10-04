Topo

Esporte

Cruzeiro x Sport pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

04/10/2025 20h00

Cruzeiro e Sport se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja onde assistir, como chegam as equipes e as prováveis escalações.

Onde assistir Cruzeiro x Sport ao vivo?

TV fechada: SporTV

Pay-per-view: Premiere

Como chega o Cruzeiro para o jogo

A equipe mineira empatou com o Flamengo por 0 a 0 e caiu da vice-liderança para o 3º lugar. São 51 pontos em 26 jogos.

Como chega o Sport para o jogo

O Leão vem de empate com o Fluminense por 2 a 2 e soma 15 pontos em 24 jogos, atualmente na lanterna da competição.

Posições na tabela

Cruzeiro: 51 pontos em 26 jogos (terceiro lugar)

Sport: 15 pontos em 24 jogos (20º lugar)

Prováveis escalações

CRUZEIRO: Cássio; Kauã Moraes, João Marcelo, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra e Gabigol

Técnico: Leonardo Jardim

SPORT: Gabriel; Igor Cariús, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas, Hyoran e Lucas Lima; Barletta e Ramírez

Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Assistentes: não divulgado

VAR: não divulgado

Ficha técnica de Cruzeiro x Sport

Confronto: Cruzeiro x Sport

Competição: Campeonato Brasileiro - 27ª rodada

Data e horário: Domingo, 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília)

Local: Mineirão - Belo Horizonte (MG)

Transmissão: SporTV e Premiere

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Que horas começa luta do Poatan no UFC 320 hoje? Veja onde assistir

Memphis retorna ao banco, e Yuri é titular contra o Mirassol; veja times

Corinthians terá Yuri de volta e Memphis no banco contra o Mirassol; veja escalações

Cruzeiro x Sport pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Lille x PSG pelo Francês: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Operário-PR x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

São Paulo x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Vasco x Vitória pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Ceará x Santos pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Primavera x XV de Piracicaba pela Copa Paulista: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Bahia x Flamengo pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações