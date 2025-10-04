Cruzeiro x Sport pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Cruzeiro e Sport se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja onde assistir, como chegam as equipes e as prováveis escalações.

Onde assistir Cruzeiro x Sport ao vivo?

TV fechada: SporTV



Pay-per-view: Premiere

Como chega o Cruzeiro para o jogo

A equipe mineira empatou com o Flamengo por 0 a 0 e caiu da vice-liderança para o 3º lugar. São 51 pontos em 26 jogos.

Como chega o Sport para o jogo

O Leão vem de empate com o Fluminense por 2 a 2 e soma 15 pontos em 24 jogos, atualmente na lanterna da competição.

Posições na tabela

Cruzeiro: 51 pontos em 26 jogos (terceiro lugar)



Sport: 15 pontos em 24 jogos (20º lugar)

Prováveis escalações

CRUZEIRO: Cássio; Kauã Moraes, João Marcelo, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra e Gabigol



Técnico: Leonardo Jardim

SPORT: Gabriel; Igor Cariús, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas, Hyoran e Lucas Lima; Barletta e Ramírez



Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes



Assistentes: não divulgado



VAR: não divulgado

Ficha técnica de Cruzeiro x Sport

Confronto: Cruzeiro x Sport



Competição: Campeonato Brasileiro - 27ª rodada



Data e horário: Domingo, 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília)



Local: Mineirão - Belo Horizonte (MG)



Transmissão: SporTV e Premiere