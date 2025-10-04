Cruzeiro x Sport pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Cruzeiro e Sport se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja onde assistir, como chegam as equipes e as prováveis escalações.
Onde assistir Cruzeiro x Sport ao vivo?
TV fechada: SporTV
Pay-per-view: Premiere
Como chega o Cruzeiro para o jogo
A equipe mineira empatou com o Flamengo por 0 a 0 e caiu da vice-liderança para o 3º lugar. São 51 pontos em 26 jogos.
Como chega o Sport para o jogo
O Leão vem de empate com o Fluminense por 2 a 2 e soma 15 pontos em 24 jogos, atualmente na lanterna da competição.
Posições na tabela
Cruzeiro: 51 pontos em 26 jogos (terceiro lugar)
Sport: 15 pontos em 24 jogos (20º lugar)
Prováveis escalações
CRUZEIRO: Cássio; Kauã Moraes, João Marcelo, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra e Gabigol
Técnico: Leonardo Jardim
SPORT: Gabriel; Igor Cariús, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas, Hyoran e Lucas Lima; Barletta e Ramírez
Técnico: Daniel Paulista
Arbitragem
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes
Assistentes: não divulgado
VAR: não divulgado
Ficha técnica de Cruzeiro x Sport
Confronto: Cruzeiro x Sport
Competição: Campeonato Brasileiro - 27ª rodada
Data e horário: Domingo, 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
Local: Mineirão - Belo Horizonte (MG)
Transmissão: SporTV e Premiere