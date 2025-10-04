Topo

Corinthians x Mirassol: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 05h30

Corinthians e Mirassol se enfrentam neste sábado (4), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians vem de três jogos sem vitória e precisa dos três pontos para ter um respiro na tabela. A equipe de Dorival Júnior vem de um frustrante empate com o Internacional, já que levou o gol da igualdade no último lance da partida.

Do outro lado, o Mirassol não consegui vencer nos últimos dois compromissos. O Leão Caipira deixou o G4 ao empatar com o Red Bull Bragantino em 1 a 1 na rodada passada.

Corinthians x Mirassol -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 4 de outubro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

