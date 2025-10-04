Topo

Esporte

Corinthians x Always Ready: onde assistir ao jogo da Libertadores Feminina 

04/10/2025 20h26

O Corinthians volta a campo neste domingo (5), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Always Ready, da Bolívia, pela segunda rodada do grupo A da Libertadores Feminina. A partida será disputada no estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina.

Onde assistir

O duelo terá ampla transmissão multiplataforma. Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo:

  • SporTV

  • Canal GOAT

  • YouTube NSports

  • Pluto TV

  • Cazé TV

  • Meu Timão

  • Xsports

Situação do grupo

Após a primeira rodada, o Corinthians soma um ponto, após empatar com o Independiente Dragonas por 1 a 1. O Always Ready, por sua vez, foi goleado pelo Santa Fe por 7 a 0.

Na sequência da rodada da chave, o Santa Fe enfrenta o Independiente Dragonas.  O duelo está marcado para 20 horas (de Brasília) deste domingo.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Thiago Silva celebra triunfo do Fluminense e marca de 200 jogos pelo clube: "Importante pra mim"

John Kennedy desequilibra e Fluminense vence por 3 a 0 o Atlético-MG no Maracanã

Barboza lamenta revés do Botafogo e cita gramado molhado: "Não conseguimos jogar"

Com um a mais, Bragantino marca no último lance, bate o Grêmio e encerra jejum no Brasileiro

Internacional bate Botafogo e volta a vencer no Brasileiro

Internacional consegue primeira vitória com Ramon Díaz ao bater o Botafogo por 2 a 0

Goiás empata com Volta Redonda e desperdiça chance de grudar no líder Coritiba

Fluminense bate Atlético-MG e emenda 4º jogo invicto no Brasileirão

Xabi Alonso elogia atuação de Vini Jr. contra Villarreal: 'Um jogo muito bom, não só pelo gol'

Fluminense vence, Atlético-MG segue perto do Z4 e 'zica' de Hulk aumenta

Corinthians x Always Ready: onde assistir ao jogo da Libertadores Feminina 