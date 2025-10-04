Corinthians x Always Ready: onde assistir ao jogo da Libertadores Feminina 

O Corinthians volta a campo neste domingo (5), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Always Ready, da Bolívia, pela segunda rodada do grupo A da Libertadores Feminina. A partida será disputada no estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina.

Onde assistir

O duelo terá ampla transmissão multiplataforma. Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo:

SporTV

Canal GOAT

YouTube NSports

Pluto TV

Cazé TV

Meu Timão

Xsports

Situação do grupo

Após a primeira rodada, o Corinthians soma um ponto, após empatar com o Independiente Dragonas por 1 a 1. O Always Ready, por sua vez, foi goleado pelo Santa Fe por 7 a 0.

Na sequência da rodada da chave, o Santa Fe enfrenta o Independiente Dragonas. O duelo está marcado para 20 horas (de Brasília) deste domingo.