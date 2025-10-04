Topo

Corinthians terá Yuri de volta e Memphis no banco contra o Mirassol; veja escalações

04/10/2025 20h13

O Corinthians está definido para o jogo contra o Mirassol, neste sábado, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. De volta, o atacante Yuri Alberto será titular, enquanto Memphis Depay, recuperado de um edema na coxa direita, inicia no banco de reservas.

Outra novidade é o retorno de João Pedro Tchoca à equipe. Já André Ramalho, Charles, Rodrigo Garro e André Carrillo seguem entregues ao departamento médico. À beira do campo, o time será comandado por Lucas Silvestre, filho e auxiliar de Dorival Júnior, suspenso.

Escalação do Corinthians

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu: Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.

Escalação do Mirassol

O Mirassol também está escalado. O Leão vai a campo com: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Guilherme; Negueba, Carlos Eduardo e Cristian.

Como chegam as equipes?

O Corinthians melhorou de desempenho nos últimos jogos, mas ainda não conseguiu transformar a evolução em resultados. O clube entende que foi prejudicado pela arbitragem nas duas últimas partidas, contra Flamengo e Internacional.

Já são três jogos sem vitória na Série A, sendo duas derrotas e um empate, sequência esta que manteve a equipe na parte de baixo da tabela. O Timão ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

O Mirassol, por sua vez, é a sensação do torneio e figura na quinta posição, com 43 pontos. O time do interior paulista sonha com uma vaga em competições internacionais na próxima temporada.

No entanto, o Leão não vive o seu melhor momento. A equipe de Rafael Guanaes vem de uma derrota para o Atlético-MG e um empate com o Red Bull Bragantino.

Arbitragem de Corinthians x Mirassol

* Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

* Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Anderson José de Moraes Coelho (MG)

* VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

