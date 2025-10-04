Corinthians tem sinal de alerta com pendurados e tenta evitar novos desfalques para clássico alvinegro

O Corinthians mira a recuperação no Campeonato Brasileiro após três rodadas sem vencer. Neste sábado, o Alvinegro mede forças contra o Mirassol, a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 27ª rodada da competição nacional.

Alguns atletas do elenco alvinegro precisarão adotar cautela ao entrar em campo. O Corinthians possui uma lista de sete atletas pendurados que, em caso de terceiro cartão amarelo, precisarão cumprir suspensão no clássico contra o Santos, válido pela 28ª rodada da Série A.

A lista de pendurados do Timão inclui o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral Matheus Bidu, os meio-campistas Raniele, José Martínez e Charles, e o atacante Talles Magno.

Destes, a tendência é que cinco sejam titulares no embate contra o Mirassol: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniele e Martínez. Já Charles, que poderia ficar ao menos no banco, não corre riscos, já que deve desfalcar a equipe alvinegra por dores no joelho direito.

Talles Magno, assim como Charles, também é reserva do Corinthians. O atacante, porém, tem ganhado minutos no segundo tempo e pode ser utilizado por Dorival novamente desta forma. A tendência é que o ataque titular alvinegro seja formado por Yuri Alberto e Gui Negão.

Yuri Alberto, inclusive, é reforço para o Timão contra o Mirassol. O centroavante cumpriu suspensão contra o Inter justamente devido ao acúmulo de cartões amarelos, mas está liberado para atuar neste fim de semana e, posteriormente, contra o Santos.

O Corinthians, assim, espera não ter nenhuma 'dor de cabeça' nova para o clássico alvinegro. Dorival já vem tendo que lidar com diversos desfalques desde que iniciou seu trabalho à frente do clube - ele, por exemplo, não teve o trio GYM (Garro, Memphis e Yuri) em nenhuma partida da Séria A.

As ausências do Corinthians para o clássico contra o Santos devem ser, a princípio, os meio-campistas Rodrigo Garro (lesão na panturrilha direita) e André Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo).

Hugo Souza já é baixa certa

Um dos pendurados, o goleiro Hugo Souza já se antecipou e confirmou ausência no clássico contra o Santos. O jogador foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti e irá defender a Seleção Brasileira na véspera do jogo, em um amistoso diante do Japão, em Tóquio.

O amistoso entre Brasil e Japão está marcado para as 7h30 (de Brasília) do dia 14, um dia antes do clássico alvinegro. E, conforme dito por Ancelotti em coletiva, Hugo Souza deve ser o titular na partida.

O treinador italiano pretende dar uma chance ao arqueiro alvinegro diante do Japão. Antes disso, a Canarinho tem outro compromisso, contra o Coreia do Sul, no dia 10, quando Ederson deve jogar. Portanto, por conta da longa viagem de retorno ao Brasil e do fuso horário, Hugo não terá condições de defender o Corinthians contra o Santos.

"Infelizmente, não vou conseguir ajudar a nossa equipe na volta por conta do fuso horário, a viagem é muito longa. Tenho certeza que, independente de quem jogar, seja o Longo, o Kauê ou o Donelli, está muito preparado. Eu brinco que sou o pior dos quatro, se eu der brecha, eles passam por cima", disse o goleiro na zona mista após o empate contra o Inter.

Outro jogador que também deve ser baixa para o clássico contra o Santos em razão da falta de tempo hábil para retorno é Romero. O atacante foi convocado para defender a seleção do Paraguai nos amistosos contra o Japão, no dia 10, e Coreia do Sul, no dia 14.

Situação do Corinthians no Brasileiro

O Corinthians viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir após o triunfo do Vitória sobre o Ceará, na última quinta-feira. O Timão não vence há três rodadas no Brasileiro e ocupa a 13ª posição na tabela, com 30 pontos - cinco a mais que o Vitória, que abre o Z4.

Corinthians: 13º colocado, com 30 pontos (sete vitórias, nove empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)

(27ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)