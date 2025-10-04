Corinthians recebe Mirassol e tenta encerrar série de frustrações com Memphis de volta

O Corinthians recebe o Mirassol na Neo Química Arena, às 21 horas deste sábado, em tentativa de encerrar a série de frustrações que vive no Brasileirão. Desta vez, tem Memphis Depay à disposição após quase um mês como desfalque por causa de um edema na coxa. A partida, válida pela 27ª rodada, é a última antes da pausa para a Data Fifa deste mês e sucede um empate com o Internacional e derrotas para Flamengo e Sport.

Cada um desses resultados ofereceu sua dose de crueldade ao time alvinegro, ocupante da 13ª posição, com 30 pontos. Ao perder por 1 a 0 para o Sport na Ilha do Retiro, tornou-se o segundo time derrotado pela equipe pernambucana, lanterna isolada com 15 pontos, na competição nacional.

Em seguida, fez um bom jogo com o Flamengo, mesmo depois da polêmica cavadinha de Yuri Alberto defendida por Rossi, mas acabou derrotado por 2 a 1 em Itaquera. Dias depois, no Beira-Rio, vencia o Inter por 1 a 0 até a marcação de um pênalti, muito contestado pelos corintianos, que permitiu o empate aos colorados. A revolta de Dorival Júnior fez ele ser expulso, por isso o auxiliar Lucas Silvestre fica no comando contra o Mirassol.

A partida no Sul do País foi disputada pelo Corinthians com adaptações na escalação, inclusive algumas pensando em preservar jogadores mais desgastados. Cacá, que ganhou lugar no time no lugar de João Pedro Tchoca e fez o pênalti, deve voltar para o banco, assim como Ryan, Hugo, Angileri e Vitinho.

"Se você quiser ter vitalidade, um time um pouco mais recuperado, não tem como repetir a equipe a todo momento", disse Dorival após o jogo contra o Inter. "É um absurdo, mas nós estaremos em campo daqui a dois dias e meio, com uma viagem chegando hoje de madrugada. Vamos para o campo novamente iniciando uma recuperação aqui dentro dos vestiários. Não tem como ser diferente."

A tendência é que neste sábado seja visto um time mais parecido ao que enfrentou o Flamengo. Maycon, Martínez e Matheus Bidu, que começaram no banco em Porto Alegre, e Yuri Alberto, de volta após cumprir suspensão, devem retomar a titularidade.

Memphis Depay, que não joga desde a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR na Copa do Brasil, encerrou a fase de transição física e está à disposição da comissão técnica, conforme informado pelo clube em nota oficial. O mais provável é que ele inicie a partida no banco de reservas. No meio da semana, foi convocado para defender a Holanda nas Eliminatórias da Copa do Mundo durante a Data Fifa.

O atacante holandês foi personagem importante dos últimos duelos com o Mirassol. Nas quartas de final do Paulistão, deu assistência e fez gol na vitória por 2 a 0 sobre os mirassolenses. A história foi bem diferente no primeiro turno do Brasileiro, quando o Corinthians perdeu por 2 a 1 no Maião, em partida na qual Memphis teve cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Walter, ao tentar cavadinha, como fez Yuri contra o Flamengo.

O time do Parque São Jorge reencontra o Mirassol consolidado como sensação do campeonato. Quinto colocado, com 43 pontos, o time do interior paulista está firme na busca pela classificação à Libertadores em sua primeira participação na elite nacional. No momento, tenta encerrar uma série de dois jogos sem vencer, após derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG e empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.

Antes disso, o Mirassol teve uma sequência de seis jogos sem derrota, com quatro vitórias e dois empates. Sua melhor série no campeonato, entretanto, foi de nove jogos invicto - seis vitórias e três empates -, período iniciado justamente depois do triunfo sobre o Corinthians no primeiro turno. Até agora, a equipe comandada por Rafael Guanaes perdeu apenas quatro jogos. No primeiro turno, sucumbiu frente a Cruzeiro, Red Bull e Flamengo. No segundo, perdeu só para os atleticanos.

Guanaes não conta com o volante Neto Moura, suspenso, nem com o atacante Edson Carioca, desfalque no meio da semana e que ainda está em recuperação de lesão muscular, para jogar em Itaquera. José Aldo deve ficar com a vaga na contenção do meio de campo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X MIRASSOL

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon (Memphis Depay) e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto. Técnico: Lucas Silvestre (auxiliar).

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).