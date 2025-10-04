Corinthians faz 11 gols em jogo da base do futebol feminino
O Corinthians aplicou uma goleada histórica em um jogo da base no futebol feminino. A vítima foi o Clube Vital-SP, que levou 11 a 0 em duelo realizado neste sábado no Estádio Municipal Marcos Eduardo Camargo Truvilho, em Ibiúna, pelo Campeonato Paulista Sub-17.
Quem fez os gols
O destaque da partida foi Glória Lira, autora de quatro gols, seguida por Michaela, que marcou três vezes. Elohá, Nay, Natália Pereira e Lívia completaram o placar elástico.
Situação no Estadual
Com o resultado, as Brabinhas do Timão seguem firmes na competição, garantidas na fase eliminatória do torneio.
O próximo duelo do Corinthians no Paulista Feminino Sub-17 será sábado que vem, contra a Associação Bebedourense de Esporte e Cultura (ABEC), na Fazendinha, às 15 horas.