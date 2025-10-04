Topo

Corinthians faz 11 gols em jogo da base do futebol feminino

04/10/2025 12h32

O Corinthians aplicou uma goleada histórica em um jogo da base no futebol feminino. A vítima foi o Clube Vital-SP, que levou 11 a 0 em duelo realizado neste sábado no Estádio Municipal Marcos Eduardo Camargo Truvilho, em Ibiúna, pelo Campeonato Paulista Sub-17.

Quem fez os gols

O destaque da partida foi Glória Lira, autora de quatro gols, seguida por Michaela, que marcou três vezes. Elohá, Nay, Natália Pereira e Lívia completaram o placar elástico.

Situação no Estadual

Com o resultado, as Brabinhas do Timão seguem firmes na competição, garantidas na fase eliminatória do torneio.

O próximo duelo do Corinthians no Paulista Feminino Sub-17 será sábado que vem, contra a Associação Bebedourense de Esporte e Cultura (ABEC), na Fazendinha, às 15 horas.

