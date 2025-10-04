Corinthians bate Mirassol com gol de Yuri Alberto pelo Brasileiro e encerra jejum em Itaquera
O Corinthians bateu o Mirassol na noite deste sábado, na Neo Química Arena, por 3 a 0. Os visitantes dominaram a posse de bola, mas o Timão, eficiente, aproveitou as oportunidades que teve para voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro após três rodadas, além de quebrar um jejum de quase cinco meses sem vitória em Itaquera. Os gols foram marcados por Maycon, Yuri Alberto e André Luiz.
Situação na tabela
Com o resultado, a equipe alvinegra pula para a décima posição da tabela, com 33 pontos conquistados. Já o time do interior paulista fica estacionado no quinto lugar, com 43, e completa três partidas sem vitória.
? Resumo do jogo
?? CORINTHIANS 3 X 0 MIRASSOL ??
? Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)
?? Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
? Data: 4 de outubro de 2025 (sábad0)
? Horário: às 21h (de Brasília)
? Público: 38.369 torcedores
? Renda: R$ 2.727.935,40
? Cartões Amarelos: Reinaldo e José Aldo (Mirassol); João Pedro Tchoca e Hugo Souza (Corinthians)
? Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Anderson José de Moraes Coelho (MG)
- VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Gols:
- ? Maycon, aos 17? do 1ºT (Corinthians)
- ? Yuri Alberto, aos 26? do 2ºT (Corinthians)
- ? André Luiz, aos 49? do 2ºT (Corinthians)
?? Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri): Raniele, Maycon, José Martínez (André Luiz) e Breno Bidon (Memphis Depay); Gui Negão (Vitinho (Ryan)) e Yuri Alberto.
Técnico: Dorival Júnior
?? Mirassol
Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Guilherme (Matheus Bianqui); Negueba (Alesson), Carlos Eduardo (Maceió) e Cristian (Chico da Costa).
Técnico: Rafael Guanaes
Como foi o jogo?
Mesmo fora de casa, o Mirassol não abriu mão do seu estilo de jogo e começou melhor, mas foi o Corinthians que abriu o placar. Aos 12 minutos, Matheus Bidu cruzou rasteiro na pequena área para Yuri Alberto, que se esticou, mas não alcançou a bola. O atacante, porém, alegou que foi puxado e reclamou de pênalti. Após revisar o lance na cabine do VAR, o árbitro marcou. Maycon converteu a cobrança e colocou o Timão em vantagem.
O restante do primeiro tempo foi equilibrado, com o Leão controlando a posse de bola e o Corinthians se segurando na defesa. A equipe mandante teve oportunidades para ampliar em contra-ataques, mas não aproveitou. Já o Leão, apesar de dominar as ações, encontrou dificuldades para furar a linha de marcação alvinegra.
O Timão foi pressionado pelo Mirassol no início da etapa final e levou alguns sustos, mas fez o segundo aos 26 minutos. Matheus Bidu lançou para Vitinho, que invadiu a área e cruzou para o meio, em direção a Yuri Alberto, que completou para o gol vaziou e levou a Fiel Torcida ao delírio em Itaquera. Ainda deu tempo do jovem meio-campista André Luiz anotar o terceiro e garantir o triunfo alvinegro nos acréscimo.
Próximos jogos
Corinthians
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Mirassol
- Mirassol x Fluminense (oitava rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 08/10 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)