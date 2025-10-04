Topo

Esporte

Corinthians bate Mirassol com gol de Yuri Alberto pelo Brasileiro e encerra jejum em Itaquera

04/10/2025 23h01

O Corinthians bateu o Mirassol na noite deste sábado, na Neo Química Arena, por 3 a 0. Os visitantes dominaram a posse de bola, mas o Timão, eficiente, aproveitou as oportunidades que teve para voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro após três rodadas, além de quebrar um jejum de quase cinco meses sem vitória em Itaquera. Os gols foram marcados por Maycon, Yuri Alberto e André Luiz.

Situação na tabela

Com o resultado, a equipe alvinegra pula para a décima posição da tabela, com 33 pontos conquistados. Já o time do interior paulista fica estacionado no quinto lugar, com 43, e completa três partidas sem vitória.

? Resumo do jogo

?? CORINTHIANS 3 X 0 MIRASSOL ??

? Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)

?? Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

? Data: 4 de outubro de 2025 (sábad0)

? Horário: às 21h (de Brasília)

? Público: 38.369 torcedores

? Renda: R$ 2.727.935,40

? Cartões Amarelos: Reinaldo e José Aldo (Mirassol); João Pedro Tchoca e Hugo Souza (Corinthians)

? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

  • Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Anderson José de Moraes Coelho (MG)

  • VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols:

  • ? Maycon, aos 17? do 1ºT (Corinthians)

  • ? Yuri Alberto, aos 26? do 2ºT (Corinthians)

  • ? André Luiz, aos 49? do 2ºT (Corinthians)

?? Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri): Raniele, Maycon, José Martínez (André Luiz) e Breno Bidon (Memphis Depay); Gui Negão (Vitinho (Ryan)) e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior

?? Mirassol

Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Guilherme (Matheus Bianqui); Negueba (Alesson), Carlos Eduardo (Maceió) e Cristian (Chico da Costa).

Técnico: Rafael Guanaes

Como foi o jogo?

Mesmo fora de casa, o Mirassol não abriu mão do seu estilo de jogo e começou melhor, mas foi o Corinthians que abriu o placar. Aos 12 minutos, Matheus Bidu cruzou rasteiro na pequena área para Yuri Alberto, que se esticou, mas não alcançou a bola. O atacante, porém, alegou que foi puxado e reclamou de pênalti. Após revisar o lance na cabine do VAR, o árbitro marcou. Maycon converteu a cobrança e colocou o Timão em vantagem.

O restante do primeiro tempo foi equilibrado, com o Leão controlando a posse de bola e o Corinthians se segurando na defesa. A equipe mandante teve oportunidades para ampliar em contra-ataques, mas não aproveitou. Já o Leão, apesar de dominar as ações, encontrou dificuldades para furar a linha de marcação alvinegra.

O Timão foi pressionado pelo Mirassol no início da etapa final e levou alguns sustos, mas fez o segundo aos 26 minutos. Matheus Bidu lançou para Vitinho, que invadiu a área e cruzou para o meio, em direção a Yuri Alberto, que completou para o gol vaziou e levou a Fiel Torcida ao delírio em Itaquera. Ainda deu tempo do jovem meio-campista André Luiz anotar o terceiro e garantir o triunfo alvinegro nos acréscimo.

Próximos jogos

Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Mirassol

  • Mirassol x Fluminense (oitava rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 08/10 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)

  • Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Hugo Souza recebe terceiro amarelo e cumpre suspensão em Santos x Corinthians

Diretor do Atlético-MG detona elenco: 'Não admitimos o que aconteceu'

Yuri diz por que não bateu pênalti e lembra cavadinha em noite de redenção

Após errar cavadinha, Yuri Alberto explica por que não bateu pênalti em vitória do Corinthians

Corinthians supera Mirassol e encerra seu pior jejum na história do Brasileirão

América-MG vira diante da Ferroviária e respira na luta contra o rebaixamento da Série B

Yuri lidera Corinthians em 3 a 0 no Mirassol com gol, assistência e pênalti

Corinthians bate Mirassol com gol de Yuri Alberto pelo Brasileiro e encerra jejum em Itaquera

Minas supera o Praia Clube e fatura o título mineiro de vôlei feminino

Ferroviária sofre virada do América-MG e amarga 5º jogo seguido sem vencer em casa

Daniel Willycat aplica nocaute em rival sul-coreano no UFC 320