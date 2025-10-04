Corinthians aposta em bom retrospecto contra o Mirassol para derrubar jejum na Arena

O Corinthians precisa voltar a somar pontos no Campeonato Brasileiro e, para isso, aposta nos bons números contra o Mirassol. O Timão recebe o rival paulista neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do torneio nacional.

A equipe alvinegra não vence há três rodadas no Brasileirão, com duas derrotas e um empate, e se apoia no bom retrospecto para buscar a vitória contra o Mirassol. O histórico do confronto aponta para uma ampla vantagem corintiana.

Segundo números da plataforma Ogol, especializada em estatísticas, Corinthians e Mirassol já se enfrentaram em 15 jogos oficiais. O Timão leva a melhor no embate, com 10 vitórias a favor contra apenas uma da equipe do interior paulista, além de quatro empates - o que totaliza 75,5% de aproveitamento do lado alvinegro.

Curiosamente, quase todos os embates entre as duas equipes foram válidos pelo Campeonato Paulista. A única exceção foi o encontro mais recente entre Corinthians e Mirassol, o primeiro pelo Campeonato Brasileiro após a ascensão do time do interior à Série A.

Nos últimos anos, o time alvinegro soube manter o amplo domínio sobre o Mirassol. De 2017 para cá, foram nove confrontos, com sete vitórias, um empate e somente uma derrota, somando um aproveitamento de 81,4%. O Timão anotou 15 gols e sofreu seis.

Último encontro, porém, traz más lembranças

Apesar do amplo favoritismo no embate, o Corinthians não traz boas lembranças do último embate contra o Mirassol. No dia 10 de maio, o Timão foi derrotado pela primeira vez pela equipe do interior e perdeu por 2 a 1, no Estádio Campos Maia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o técnico Dorival Júnior ainda estava iniciando sua trajetória no comando do Corinthians. A escalação alvinegra foi a seguinte: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Félix Torres e Angileri; Maycon, Raniele, Breno Bidon e Igor Coronado; Memphis e Romero.

O Corinthians teve um pênalti marcado a seu favor depois da primeira metade da etapa inicial. Memphis foi para a cobrança e bateu de cavadinha, mas não pegou bem na bola e Walter defendeu. O Timão ainda conseguiu abrir o placar nos acréscimos, com um gol do zagueiro Cacá, mas poderia ter levado a vantagem de 2 gols para o intervalo.

No segundo tempo, o Mirassol se aproveitou das fragilidades defensivas do Alvinegro e virou o jogo com gols de Edson Carioca e Gabriel Santana.

Oportunidade de quebrar jejum em casa

De volta à Neo Química Arena após a derrota para o Flamengo, o Corinthians também aposta no bom retrospecto contra o Mirassol para voltar a vencer em casa. O Alvinegro vive um jejum de cinco meses sem vitórias como mandante pelo Campeonato Brasileiro.

Pela Série A, o Corinthians não sabe o que é vencer diante de sua torcida desde o último dia 18 de maio deste ano, quando bateu o Santos por 1 a 0 no clássico alvinegro, pela nona rodada da competição. O gol foi de Yuri Alberto.

De lá para cá, foram sete partidas, com três derrotas e quatro empates, deixando pontos importantes pelo caminho. No período, o Timão foi derrotado por Red Bull Bragantino, Bahia e Flamengo, e empatou com Vitória, Cruzeiro, Fortaleza e Palmeiras.

O Corinthians, inclusive, é o terceiro pior mandante do Brasileiro na temporada. O time soma, até o momento, quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas na Neo Química Arena nesta edição do torneio. O aproveitamento total dos pontos (16 de 36) neste recorte é de 44,4%, segundo dados do Departamento de Estatísticas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Amanhã é dia de Corinthians na #CasaDoPovo! ??? Em casa, o Timão encara o Mirassol em mais uma rodada do Brasileirão! ? Brasileirão (27ª rodada)

? 21h (horário de Brasília)

?? Neo Química Arena

? Sportv e Premiere

?? Garanta o seu ingresso: https://t.co/3RfyO1UO1x ? José... pic.twitter.com/uwsMo03k0Z ? Corinthians (@Corinthians) October 3, 2025

Situação do Corinthians no Brasileiro

O Corinthians viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir após o triunfo do Vitória sobre o Ceará, na última quinta-feira. O Timão não vence há três rodadas no Brasileiro e ocupa a 13ª posição na tabela, com 30 pontos - cinco a mais que o Vitória, que abre o Z4.

Corinthians: 13º colocado, com 30 pontos (sete vitórias, nove empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)

(27ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)