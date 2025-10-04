Convocado pela Argentina, Aníbal Moreno reforça concentração em São Paulo x Palmeiras: "Jogo à parte"

Antes de se juntar à seleção argentina, o volante Aníbal Moreno está à disposição no Palmeiras para o clássico contra o São Paulo, que acontece neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Morumbis.

O camisa 5 palmeirense analisou a preparação da equipe para o duelo, que será "um jogo à parte".

"A gente está tendo muitos jogos seguidos, e jogos muito fortes. A gente está se preparando muito bem, focado na recuperação, e sabemos que é um clássico, um jogo à parte. A gente está trabalhando muito forte, sempre focado nesse jogo, e vamos em busca desses três pontos", disse.

Palmeiras na caça ao líder do Brasileirão

Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras venceu o Vasco, por 3 a 0, com gols de Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão assumiu a vice-liderança, com 52 pontos conquistados, e segue a caça ao líder Flamengo, que tem 55.

"Estamos muito concentrados no jogo que temos contra o São Paulo pelo Brasileirão, pois, assim como na Libertadores, estamos na briga", reforçou.

Quando a Argentina joga?

A seleção argentina terá dois amistosos nesta data Fifa de outubro. Os jogos serão realizados nos Estados Unidos.

Jogo: Argentina x Venezuela



Data e hora: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)



Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Jogo: Porto Rico x Argentina



Data e hora: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)



Local: Soldier Field Stadium, em Chicago (EUA)

Aníbal será desfalque para jogo atrasado

A CBF aproveitou a data Fifa deste mês para remarcar o jogo Palmeiras x Juventude, pela 12ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece no dia 11, às 19h, no Allianz Parque. Convocado à seleção argentina, Aníbal Moreno será desfalque para Abel Ferreira.

Além dele, Flaco López, Gustavo Gómez e Ramón Sosa também serão baixas. Emiliano Martínez e Piquerez, se confirmados no Uruguai, ampliarão a lista de desfalques de Abel Ferreira.