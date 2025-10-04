Bragantino vence com pênalti no último lance; Grêmio se revolta com arbitragem

Com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Red Bull Bragantino sofreu, mas venceu o Grêmio por 1 a 0, neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O duelo gerou revolta por parte dos gaúchos com a arbitragem de Lucas Casagrande.

Kannemann foi expulso nos minutos finais do primeiro tempo após, segundo o árbitro, agredir Pedro Henrique.

No último lance do 2º tempo, Jhon Jhon fez o gol da vitória do Massa Bruta, em cobrança de pênalti. O juiz considerou mão na bola do lateral Marlon antes de assinalar, após consulta no VAR, a infração.

Com o resultado, o Bragantino encerrou um jejum de cinco partidas. O time foi aos 36 pontos e está em 9º lugar na Série A. Já o Tricolor Gaúcho está em 10º, com 33.

Como foi o jogo

O primeiro tempo ficou marcado pela expulsão de Kannemann. O zagueiro do Grêmio recebeu o cartão vermelho aos 42 minutos. O árbitro Lucas Casagrande entendeu que o argentino agrediu Pedro Henrique antes de uma cobrança de falta.

O capitão do Tricolor ficou indignado com a marcação e chegou a se recusar a sair do gramado, mas o juíz não mudou de opinião.

Com um jogador a mais, o Bragantino se lançou para o ataque no segundo tempo. O clube, contudo, não conseguiu aproveitar as suas oportunidades. O goleiro Gabriel Grando brilhou com boas defesas, sendo uma delas à queima roupa de Fernando, já nos últimos minutos.

Quando tudo caminhava para o empate, o árbitro marcou pênalti para o Massa Bruta por toque na mão de Marlon. Jhon Jhon foi para a cobrança e deu a vitória para os mandantes. O jogo acabou com nova revolta por parte dos visitantes.