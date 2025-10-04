Topo

Com novidade, São Paulo finaliza preparação para Choque-Rei; veja provável escalação

04/10/2025 19h56

Neste sábado, no SuperCT, o São Paulo encerrou sua preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis.

Após o aquecimento, que teve atividades técnicas, Hernán Crespo orientou um trabalho de posse de bola e jogo em campo reduzido. Depois desses exercícios, os jogadores ainda praticaram finalizações.

Reforços, desfalques e provável escalação

Hernán Crespo deve ir com força máxima para a partida. Além de Alan Franco e Lucas, que retornaram no início da preparação, o São Paulo ganhou mais um reforço que estava fora diante do Fortaleza: o zagueiro Ferraresi. O defensor não atuava há três jogos devido a uma lesão no adutor esquerdo.

Outra novidade é o retorno do zagueiro Arboleda, que estava suspenso. As baixas por lesão continuam as mesmas (Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Luan e Rafael Tolói), enquanto Rigoni também é desfalque, devido a uma suspensão.

Deste modo, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Negrucci, Arboleda e Sabino (Alan Franco ou Ferraresi); Cédric, Pablo Maia, Bobadilla (Marcos Antônio), Rodriguinho (Lucas) e Enzo Díaz; Luciano e Tapia (Ferreira).

Situação do São Paulo

Após vencer o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, o São Paulo espera engatar uma sequência positiva no Brasileirão. Atualmente, o Tricolor ocupa a oitava posição da competição nacional, com 38 pontos - duas unidades a menos que o Bahia, sexto colocado.

