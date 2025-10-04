Com gol de Igor Paixão, Olympique de Marselha vence o Metz e dorme na liderança do Campeonato Francês

O Olympique de Marselha visitou o Metz, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Francês, no Estádio Saint-Symphorien. Os visitantes venceram por 3 a 0, com gols do brasileiro Igor Paixão, Matt O'Riley e Amine Gouiri.

Situação da tabela

Com o resultado, o Olympique de Marselha assumiu a liderança do Campeonato Francês, com 15 pontos conquistados. A equipe tem a mesma pontuação do Paris Saint-Germain, que entra em campo neste domingo, mas leva vantagem no saldo de gols (+10 contra +8).

Por outro lado, o Metz segue sem vencer na competição e ocupa a lanterna, com apenas dois pontos somados.

3?? buts et +3?? points ? Sérieux et solides ?, nos ????????? ont su être patients pour faire sauter le verrou messin ? et prennent la ????????? ?????. ?? Prochain RDV, après la trêve internationale, le samedi 18 octobre à 21h05... pic.twitter.com/qLlcIHagpa ? Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 4, 2025

? Resumo do jogo

? METZ 0 x 3 OLYMPIQUE DE MARSELHA ?

? Competição: Campeonato Francês - sétima rodada



?? Local: Estádio Saint-Symphorien, em Metz (FRA)



? Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)



? Horário: 12 horas (de Brasília)

Gols

? Igor Paixão, aos 6? do 2ºT (Olympique de Marselha)

? Matt O'Riley, aos 24? do 2ºT (Olympique de Marselha)

? Amine Gouiri, aos 36? do 2ºT (Olympique de Marselha)

Como foi o jogo

Os gols da partida foram marcados apenas no segundo tempo. Aos seis minutos, Robinio Vaz recebeu na ponta esquerda, invadiu a área e ajeitou para Igor Paixão, que finalizou de primeira. O chute do brasileiro ainda desviou e matou o goleiro Jonathan Fischer.

Novamente pelo lado esquerdo, Amine Gouiri cortou para o meio e tocou para Matt O'Riley. O meia bateu colocado no cantinho e marcou o segundo gol do Olympique de Marselha, aos 24 minutos.

Por fim, aos 36, O'Riley devolveu o presente e tocou para Gouiri, que finalizou de dentro da pequena área e anotou o terceiro.

Próximos jogos

Olympique de Marselha:

Encara o Le Havre no dia 18 de outubro (sábado), às 16h05 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Francês, no Estádio Orange Velodrome.

Metz: