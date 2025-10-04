Com dois de Vini Jr., Real Madrid vence Villarreal e dorme na liderança do Espanhol
Pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid contou com o brilho de Vinícius Jr. para vencer o Villarreal por 3 a 1, no Santiago Bernabéu, em Madri, neste sábado. O atacante revelado pelo Flamengo marcou duas vezes para dar a liderança parcial da equipe de Xabi Alonso.
Situação na tabela
O Real Madrid chegou aos 21 pontos e dormirá na liderança do Campeonato Espanhol. A equipe pode perder a liderança neste domingo, quando o Barcelona, segundo lugar com 19, visita o Sevilla, no Ramón Sánchez Pizjuán. A bola rola às 11h15 (de Brasília). Por sua vez, o Villarreal segue na terceira posição, com 16.
? Resumo do jogo
? REAL MADRID 3 x 1 VILLARREAL ?
? Competição: Campeonato Espanhol (8ª rodada)
?? Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
? Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)
? Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ? Vinícius Júnior, aos 2? do 2ºT (Real Madrid)
- ? Vinícius Júnior, aos 24? do 2ºT (Real Madrid)
- ? Georgis Mikautadze, aos 28? do 2ºT (Villarreal)
- ? Kylian Mbappé, aos 36? do 2ºT (Real Madrid)
Expulsão
- ? Santiago Mouriño, aos 32? do 2ºT (Villarreal)
Como foi o jogo?
Após primeiro tempo tímido, o Real Madrid foi para cima no começo da etapa complementar. Aos dois minutos, Vinícius Jr. aproveitou passe de Mbappé e bateu colocado para abrir o placar. Aos 24, Vinícius Jr. sofreu pênalti. Na cobrança, o brasileiro bateu e ampliou o marcador.
Na saída de bola, o Villarreal foi para cima e diminuiu. Aos 28 minutos da etapa complementar, Mikautadze aproveitou passe de Pape Gueye e bateu forte, sem chances para o goleiro Courtois. Aos 36, Mbappé fechou o placar. Após passe de Brahim Díaz, o francês chutou colocado e marcou o terceiro gol do Real.
Próximos jogos
Próximo jogo do Real Madrid
- Real Madrid x Olympiacos | Champions League (fase de liga)
- Data e horário: 8 de outubro (quarta-feira), às 13h45 (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
Próximo jogo do Villarreal
- Villarreal x Sevilla | La Liga (9ª rodada)
- Data e horário: 12 de outubro (domingo), às 11h15 (de Brasília)
- Local: Estádio de la Cerámica, em Villarreal (ESP)