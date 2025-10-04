Classificação do GP de Singapura de F1 2025: veja onde assistir
O treino classificatório para definir a ordem de largada do GP de Singapura de Fórmula 1, no Circuito Urbano de Marina Bay, acontece hoje (4), às 10h (de Brasília).
Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).
Oscar Piastri, da McLaren, lidera o Mundial com 324 pontos. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, aparece em segundo com 299, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, é o terceiro colocado com 255 pontos.
A McLaren segue com grande vantagem na liderança do mundial de construtores. A equipe possui 623 pontos somados, enquanto a Mercedes, vice-líder, tem 290. A Ferrari aparece em terceiro, com 286.
Classificação -- GP de Singapura de F1
- Data e hora: 4 de outubro, às 10h (de Brasília)
- Local: Circuito Urbano de Marina Bay
- Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming --sujeito às condições da plataforma)