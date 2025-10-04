Russell supera Verstappen e garante pole em Singapura; Bortoleto cai no Q1

George Russell dominou a qualificatória e garantiu, hoje, a pole position no GP de Singapura, no Circuito de Marina Bay, na corrida que começa às 9h (de Brasília) deste domingo (5). Verstappen larga em segundo.

A segunda fila será formada por Oscar Piastri (McLaren) e Kimi Antonelli (Mercedes). Charles Leclerc saiu da pista visivelmente incomodado com o erro no último setor, que acabou resultando na largada na sétima posição do grid, colado no seu companheiro de Ferrari, Lewis Hamilton, que larga em sexto.

É muito legal conseguir essa pole e voltar com um bom resultado. Uma corrida que vamos suar bastante, mas fizemos um bom trabalho a semana toda. Conseguimos provar que também temos um carro bom.

George Russell, pole position em Singapura

Bandeira amarela e Bortoleto eliminado no Q1

Não foi uma boa qualificatória para os pilotos da Alpine. Pierre Gasly parou na pista durante uma volta e o argentino Franco Colapinto acabou tocando no muro. Em função disso, os últimos minutos do Q1 foram sob bandeira amarela. O brasileiro Gabriel Bortoleto tirou o pé, em função do alerta, e não avançou para o Q2 pela primeira vez desde julho, largando em 16º.

Eu tirei o pé, acho que o suficiente. Menos que aquilo, acho que poderia ser meio arriscado. Você pode dar uma punição muito severa se você acaba não tirando o pé. Foi uma pena porque aquilo tirou a gente do Q2, com certeza.

Gabriel Bortoleto ao UOL Esporte

Também foram eliminados na primeira parte da qualificatória Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas) e Pierre Gasly (Alpine).

Willians eliminadas no Q2

Na segunda parte da qualificação, Charles Leclerc flertou com a eliminação no Q2, mas conseguiu avançar na última volta, já com o tempo finalizado. Quem ficou pelo caminho foram as Williams de Alexander Albon e Carlos Sainz.

Isack Hadjar se destacou no Q2 e teve bom rendimento, conseguindo avançar com tranquilidade ao Q3. Vários pilotos passaram perto de tocar o muro, mas nenhum de fato chegou a encostar na proteção. Além das William de Albon e Sainz, também ficaram pelo caminho no Q2: Nico Hulkenberg, Liam Lawson e Yuki Tsunoda.

Russell domina Q3 e Leclerc erra

George Russell foi muito bem e conseguiu melhorar seu tempo na última volta de Q1, conquistando a pole. Verstappen veio para a pista no final da última etapa, mas não conseguiu superar o tempo do piloto da Mercedes.

Charles Leclerc fazia uma boa volta, mas acabou errando no último setor e ficou insatisfeito com o próprio desempenho, dando um tapa no volante. Hamilton larga em sexto.

Resultado da classificação do GP do Azerbaijão

1º George Russell (ING/Mercedes)

2º Max Verstappen (HOL/Red Bull Racing)

3º Oscar Piastri (AUS/McLaren)

4º Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

5º Lando Norris (ING/McLaren)

6º Lewis Hamilton (ING/Ferrari)

7º Charles Leclerc (MON/Ferrari)

8º Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

9º Oliver Bearman (ING/Haas)

10º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

11º Nico Hulkenberg (ALE/Kick Sauber)

12º Alexander Albon (TAI/Williams)

13º Carlos Sainz (ESP/Williams)

14º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

15º Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull Racing)

16º Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber)

17º Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

18º Franco Colapinto (ARG/Alpine)

19º Esteban Ocon (FRA/Haas)

20º Pierre Gasly (FRA/Alpine)