Cidadã do mundo, Veronica Hardy vence rival americana na luta de abertura do UFC 320

Venezuelana, radicada na Inglaterra, com base de treinos nos EUA e elo forte com o Brasil, Veronica Hardy pode ser considerada uma espécie de cidadã do mundo. E foi com toda essa bagagem que a atleta de 29 anos entrou no octógono neste sábado (4) para participar da luta de abertura do UFC 320. Mais ágil e eficiente durante todo o combate, a peso-mosca (57 kg) derrotou a americana Brogan Walker na decisão unânime dos juízes.

Com um boxe alinhado e um jogo de chão efetivo, Veronica controlou sua oponente apostando nos contragolpes. Com os momentos mais agudos do combate, a venezuelana não deu brechas para que Walker tentasse impor seu jogo. Com o resultado positivo, Hardy voltou à coluna das vitórias e agora passa a mirar uma vaga no ranking da categoria até 57 kg.

A luta

Veronica começou a disputa com um pisão no joelho da rival. Com punhos ágeis, a venezuelana conectou bons cruzados. Atenta ao perigo, Walker encurtou e puxou para a guarda, aceitando cair por baixo. Em posição favorável, Hardy passou a abrir vantagem usando os cotovelos nos ataques de 'ground and pound'. Ao tentar usar a grade para se levantar, Brogan foi atingida por dois chutes altos no rosto. Em seguida, a americana conseguiu absorver os golpes e buscar a queda. No caminho, Veronica deu um bote e quase liquidou a fatura com uma chave de braço. Walker foi salva pelo gongo.

Após um round inicial acelerado, as atletas voltaram mais comedidas para o segundo assalto. Apostando nos contragolpes, Veronica utilizou a velocidade para desferir os melhores ataques. E numa dessas janelas, a venezuelana acertou Brogan com um direto de direita limpo, que derrubou a adversária. A cada chute nas pernas que a americana tentava, Hardy a fazia pagar com sequências de boxe precisas. Levando a pior em pé, Walker conseguiu buscar uma queda nos segundos finais da parcial, mas não teve tempo de tirar proveito.

Atrás no placar, Brogan tentou marchar para frente no início do terceiro round. Mais lenta, entretanto, a americana encontrou dificuldades em encaixar a distância para seus golpes. Os contragolpes de Veronica seguiram dando a tônica do combate. Com o olho visivelmente inchado, Walker teve sua visão aparentemente afetada. Sem sucesso em pé, a veterana conseguiu uma bela queda e rapidamente atacou as costas da rival venezuelana. Com a urgência de encerrar o combate, Brogan tentou uma chave de braço, mas viu Hardy defender bem a posição até o fim do tempo regulamentar.

Confira abaixo os resultados do UFC 320 até então:

Veronica Hardy venceu Brogan Walker via decisão unânime

