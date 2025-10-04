Chermont marca, Santos goleia EC São Bernardo e fica perto da semi do Paulista sub-20

O Santos abriu uma boa vantagem nas quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. Neste sábado, os Meninos da Vila golearam o EC São Bernardo por 4 a 1, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida.

O jogo

Enzo Boer abriu o placar aos aos nove minutos do primeiro tempo. O meia-atacante dominou na entrada da área e, mesmo pressionado pela marcação, descolou um lindo chute no ângulo. O segundo veio aos 47. JP Chermont - novamente usado no time sub-20, já que não tem espaço no profissional - recebeu com liberdade na intermediária e soltou uma pancada, sem chances para o goleiro.

Na volta do intervalo, aos 24, o EC São Bernardo até esboçou uma reação, com Iuri. O Peixe, no entanto, acabou com as esperanças dos visitantes cinco minutos depois. Ananias aproveitou a sobra após chute de Chermont e bateu no canto para ampliar. O quarto saiu aos 32 minutos. Enzo Boer cruzou fechado e Pedro Assis desviou para a rede.

Situação do confronto

C0m o resultado, o Santos pode perder por até dois gols de diferença na volta para avançar. Já o EC São Bernardo precisa vencer por quatro ou mais tentos de vantagem para se classificar à semifinal do Paulistão sub-20.

Se o time do ABC vencer o Peixe por três gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Quando é a volta?

O segundo embate das quartas de final do Paulista sub-20 está marcado para sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).