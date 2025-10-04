Ceará x Santos pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Santos visita o Ceará neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Castelão, em Fortaleza (CE), partir das 20h30 (de Brasília).

Onde assistir Ceará x Santos ao vivo?

TV : Amazon Prime (streaming )

: (streaming ) Você ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Santos para o confronto?

O Santos está sem perder há cinco jogos (quatro empates e uma vitória), mas ficou com um gosto amargo no empate de 1 a 1 com o Grêmio, na última quarta-feira, na Vila Belmiro. O clube paulista viu a distância para o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento, encurtar.

O Peixe entrou na rodada na 16ª colocação, com 28 pontos, três a mais que o Leão.

Como chega o Ceará para o confronto?

O Ceará vem de uma derrota para o Vitória, fora de casa, por 1 a 0. Nos últimos sete compromissos, o clube tem apenas uma vitória, contra o São Paulo, no Morumbis, por 1 a 0.

O Vozão é o 11° colocado do Brasileirão, com 31 pontos.

Histórico do confronto Santos x Ceará

Ao longo da história são 24 jogos, com 10 vitórias do Santos, cinco do Ceará e nove empates. São 24 gols do Peixe e 18 do Vozão.

O último encontro foi no dia 12 de maio de 2025, pelo primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, os times ficaram no 0 a 0, no Allianz Parque.

Santos e Ceará ficaram no 0 a 0 no Allianz Parque

Estatísticas

Santos na temporada

13 vitórias, 12 empates e 16 derrotas

49 gols marcados

52 gols sofridos

Artilheiro: Guilherme, com 14 gols

Ceará na temporada

21 vitórias, 11 empates e 15 derrotas

57 gols marcados

41 gols sofridos

Artilheiro: Pedro Raul, com 13 gols

Prováveis escalações

Juan Pablo Vojvoda conta com o retorno de Gabriel Bontempo. O meio-campista está recuperado de uma contusão no músculo adutor da coxa direita, sofrida no final de agosto.

Em contrapartida, o meio-campista Victor Hugo ainda está em recuperação de contusão muscular. Ele está em transição com a fisioterapia. O ex-Flamengo ainda não fica à disposição para a viagem para Fortaleza. A expectativa é que ele esteja liberado para o clássico contra o Corinthians, no dia 15.

Neymar é outro que segue de fora. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O Santos não determina prazo para retorno.

Mayke também é desfalque. O lateral direito será preservado por conta de desgaste muscular.

Provável escalação do Santos

Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Pendurados: João Basso, Luisão, Mayke, Souza, João Schmidt, Zé Rafael e Tiquinho

Pelo lado do Ceará, o técnico Léo Condé conta com o retorno de Dieguinho, que cumpriu suspensão na última rodada. Já Fernandinho, com alérgico e Lucca, se recuperando de amigdalite, são dúvidas.

Provável escalação do Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral e Lourenço; Pedro

Pendurados: Bruno Ferreira, Marllon, Rafael Ramos, Galeano e Pedro Henrique

Ficha técnica

?? CEARÁ X SANTOS ??

? Competição: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro



?? Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



? Data: 05 de outubro de 2025 (domingo)



? Horário: 20h30 (de Brasília)

Arbitragem de Ceará x Santos

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Anderson Daronco (RS) Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) VAR: Rafael Traci (SC)

Próximo jogo do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Próximo jogo do Ceará