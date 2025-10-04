Ceará x Santos pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Santos visita o Ceará neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Castelão, em Fortaleza (CE), partir das 20h30 (de Brasília).
Onde assistir Ceará x Santos ao vivo?
- TV: Amazon Prime (streaming )
- Você ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o Santos para o confronto?
O Santos está sem perder há cinco jogos (quatro empates e uma vitória), mas ficou com um gosto amargo no empate de 1 a 1 com o Grêmio, na última quarta-feira, na Vila Belmiro. O clube paulista viu a distância para o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento, encurtar.
O Peixe entrou na rodada na 16ª colocação, com 28 pontos, três a mais que o Leão.
Como chega o Ceará para o confronto?
O Ceará vem de uma derrota para o Vitória, fora de casa, por 1 a 0. Nos últimos sete compromissos, o clube tem apenas uma vitória, contra o São Paulo, no Morumbis, por 1 a 0.
O Vozão é o 11° colocado do Brasileirão, com 31 pontos.
Histórico do confronto Santos x Ceará
Ao longo da história são 24 jogos, com 10 vitórias do Santos, cinco do Ceará e nove empates. São 24 gols do Peixe e 18 do Vozão.
O último encontro foi no dia 12 de maio de 2025, pelo primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, os times ficaram no 0 a 0, no Allianz Parque.
Santos e Ceará ficaram no 0 a 0 no Allianz Parque
Estatísticas
Santos na temporada
- 13 vitórias, 12 empates e 16 derrotas
- 49 gols marcados
- 52 gols sofridos
- Artilheiro: Guilherme, com 14 gols
Ceará na temporada
- 21 vitórias, 11 empates e 15 derrotas
- 57 gols marcados
- 41 gols sofridos
- Artilheiro: Pedro Raul, com 13 gols
Prováveis escalações
Juan Pablo Vojvoda conta com o retorno de Gabriel Bontempo. O meio-campista está recuperado de uma contusão no músculo adutor da coxa direita, sofrida no final de agosto.
Em contrapartida, o meio-campista Victor Hugo ainda está em recuperação de contusão muscular. Ele está em transição com a fisioterapia. O ex-Flamengo ainda não fica à disposição para a viagem para Fortaleza. A expectativa é que ele esteja liberado para o clássico contra o Corinthians, no dia 15.
Neymar é outro que segue de fora. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O Santos não determina prazo para retorno.
Mayke também é desfalque. O lateral direito será preservado por conta de desgaste muscular.
Provável escalação do Santos
Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
Técnico: Juan Pablo Vojvoda
- Pendurados: João Basso, Luisão, Mayke, Souza, João Schmidt, Zé Rafael e Tiquinho
Pelo lado do Ceará, o técnico Léo Condé conta com o retorno de Dieguinho, que cumpriu suspensão na última rodada. Já Fernandinho, com alérgico e Lucca, se recuperando de amigdalite, são dúvidas.
Provável escalação do Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral e Lourenço; Pedro
- Pendurados: Bruno Ferreira, Marllon, Rafael Ramos, Galeano e Pedro Henrique
Ficha técnica
?? CEARÁ X SANTOS ??
? Competição: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
?? Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
? Data: 05 de outubro de 2025 (domingo)
? Horário: 20h30 (de Brasília)
Arbitragem de Ceará x Santos
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
- VAR: Rafael Traci (SC)
Próximo jogo do Santos
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Próximo jogo do Ceará
- Sport x Ceará (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)