Carol Meligeni e Laura Pigossi fazem final no ITF W35 de São Paulo

04/10/2025 16h52

O ITF W35 de São Paulo terá uma final 100% brasileira.  Companheiras no time do Brasil na Billie Jean King Cup, Carol Meligeni e Laura Pigossi vão disputar neste domingo o título do torneio no Clube Paineiras do Morumby.

Vitória contra argentina

Na semifinal, Carol, atual número 250 do mundo, superou neste sábado a argentina Jazmin Ortenzi (287ª) por 6/4 e 6/3.

"Muito feliz com o jogo de hoje. Tenho conseguido colocar em prática o que venho trabalhando e espero que amanhã (domingo) o público compareça", disse a tenista de 29 anos.

Triunfo de Pigossi

Já Laura Pigossi - número 178 da WTA - levou a melhor em um duelo caseiro. Diante da experiente Gabriela Cé, ela avançou com um triunfo por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6.

Quando será a decisão?

A final entre Carol Meligeni e Laura Pigossi será disputada neste domingo, a partir das 11 horas, com entrada gratuita no Clube Paineiras do Morumby.

