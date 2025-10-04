Brentford x Manchester City pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Brentford e Manchester City se enfrentam neste domingo, às 12h30 (de Brasília), no Brentford Community Stadium, em Londres, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, prováveis escalações e dados do confronto.
Onde assistir Brentford x Manchester City ao vivo?
Streaming: Disney+
Como chega o Brentford para o confronto
O Brentford ocupa a 13ª colocação, com 7 pontos, e vem de vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United.
Como chega o Manchester City para o confronto
O City aparece na 7ª posição, com 10 pontos, e não perde há seis jogos (quatro vitórias e dois empates).
Prováveis escalações
BRENTFORD: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg e Hickey; Henderson, Yarmolyuk e Damsgaard; Ouattara, Igor Thiago e Schade
Técnico: Keith Andrews
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O'Reilly; Gonzalez; Savinho, Foden, Reijnders, Doku e Haaland
Técnico: Pep Guardiola
Arbitragem
Árbitro: Michael Oliver
Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring
VAR: Jarred Gillett
Ficha técnica de Brentford x Manchester City
Confronto: Brentford x Manchester City
Competição: Campeonato Inglês - 7ª rodada
Data e horário: Domingo, 5 de outubro - 12h30 (de Brasília)
Local: Brentford Community Stadium - Londres (ING)
Transmissão: Disney+