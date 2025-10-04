Brentford x Manchester City pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Brentford e Manchester City se enfrentam neste domingo, às 12h30 (de Brasília), no Brentford Community Stadium, em Londres, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, prováveis escalações e dados do confronto.

Onde assistir Brentford x Manchester City ao vivo?

Streaming: Disney+

Como chega o Brentford para o confronto

O Brentford ocupa a 13ª colocação, com 7 pontos, e vem de vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United.

Como chega o Manchester City para o confronto

O City aparece na 7ª posição, com 10 pontos, e não perde há seis jogos (quatro vitórias e dois empates).

Prováveis escalações

BRENTFORD: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg e Hickey; Henderson, Yarmolyuk e Damsgaard; Ouattara, Igor Thiago e Schade



Técnico: Keith Andrews

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O'Reilly; Gonzalez; Savinho, Foden, Reijnders, Doku e Haaland



Técnico: Pep Guardiola

Arbitragem

Árbitro: Michael Oliver



Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring



VAR: Jarred Gillett

Ficha técnica de Brentford x Manchester City

Confronto: Brentford x Manchester City



Competição: Campeonato Inglês - 7ª rodada



Data e horário: Domingo, 5 de outubro - 12h30 (de Brasília)



Local: Brentford Community Stadium - Londres (ING)



Transmissão: Disney+