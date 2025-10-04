Brasil x Espanha pela Copa do Mundo sub-20: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Neste sábado, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo sub-20, o Brasil encara a Espanha às 17h00 (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.

TV Fechada: SporTV



YouTube: Cazé TV



Streaming: FIFA +

Como vem o Brasil

A Seleção Brasileira está com a vida complicada na Copa do Mundo sub-20. Após empatar com o México e perder para Marrocos nas duas primeiras rodadas, o Brasil precisa vencer a Espanha a qualquer custo para continuar com chances de classificação na competição.

Além de precisar vencer Espanha, que também possui um ponto após duas rodadas, o Brasil ainda torce para que o México não vença o líder Marrocos no jogo final do grupo, para que assim, seja possível ultrapassá-lo. Em caso de empate com os espanhóis, a Seleção se classifica desde que o México seja derrotado.

A Espanha

Na primeira rodada, a Espanha foi derrotada por 2 a 0 por Marrocos, que é o líder do grupo com seis pontos. Depois, contra o México, os espanhóis empataram em 2 a 2, o que deixou eles desconfortáveis para a última rodada, assim como o Brasil.

Histórico na competição

O Brasil é o segundo maior vencedor da Copa do Mundo sub-20, com cinco títulos. A Seleção só perde para a Argentina neste quesito, já que os Hermanos possuem uma conquista a mais. Por sua vez, a Espanha venceu o torneio uma vez, em 1999.

Provável Escalação do Brasil

Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves, Leandrinho; Rayan Lucas, Rafael Coutinho, Erick Belé; João Cruz, Wesley e Luighi.



Técnico: Ramon Menezes.

Provável Escalação da Espanha

Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca, Josué Díaz; Thiago Pitarch, Mendoza, Rayane Belaid; Pablo García, Jan Virgili e Iker Bravo.



Técnico: Paco Gallardo.

FICHA TÉCNICA



BRASIL X ESPANHA

Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago



Data: 04 de outubro de 2025 (Sábado)



Horário: 17h00 (de Brasília)

