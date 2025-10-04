Brasil x Espanha pela Copa do Mundo sub-20: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste sábado, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo sub-20, o Brasil encara a Espanha às 17h00 (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.
TV Fechada: SporTV
YouTube: Cazé TV
Streaming: FIFA +
Como vem o Brasil
A Seleção Brasileira está com a vida complicada na Copa do Mundo sub-20. Após empatar com o México e perder para Marrocos nas duas primeiras rodadas, o Brasil precisa vencer a Espanha a qualquer custo para continuar com chances de classificação na competição.
Além de precisar vencer Espanha, que também possui um ponto após duas rodadas, o Brasil ainda torce para que o México não vença o líder Marrocos no jogo final do grupo, para que assim, seja possível ultrapassá-lo. Em caso de empate com os espanhóis, a Seleção se classifica desde que o México seja derrotado.
Raul BRAVO / AFP
A Espanha
Na primeira rodada, a Espanha foi derrotada por 2 a 0 por Marrocos, que é o líder do grupo com seis pontos. Depois, contra o México, os espanhóis empataram em 2 a 2, o que deixou eles desconfortáveis para a última rodada, assim como o Brasil.
Histórico na competição
O Brasil é o segundo maior vencedor da Copa do Mundo sub-20, com cinco títulos. A Seleção só perde para a Argentina neste quesito, já que os Hermanos possuem uma conquista a mais. Por sua vez, a Espanha venceu o torneio uma vez, em 1999.
Provável Escalação do Brasil
Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves, Leandrinho; Rayan Lucas, Rafael Coutinho, Erick Belé; João Cruz, Wesley e Luighi.
Técnico: Ramon Menezes.
Provável Escalação da Espanha
Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca, Josué Díaz; Thiago Pitarch, Mendoza, Rayane Belaid; Pablo García, Jan Virgili e Iker Bravo.
Técnico: Paco Gallardo.
