Brasil perde da Espanha e é eliminado do Mundial sub-20 sem vencer

04/10/2025 18h57

Neste sábado, em confronto válido pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial sub-20, o Brasil enfrentou a Espanha no Estádio Nacional de Santiago, perdeu por 1 a 0 e está eliminado. Iker Bravo foi quem balançou as redes para os espanhóis.

E agora?

Com o revés, a Amarelinha permaneceu com apenas um ponto, na lanterna do Grupo C, e foi eliminada sem registrar uma vitória sequer em três jogos disputados (duas derrotas e um empate). Do outro lado, a Espanha alcançou quatro pontos e avançou, uma vez que terminou entre os três melhores terceiros colocados.

Resumo do jogo

ESPANHA 1 x 0 BRASIL

? Competição: 3ª rodada do Mundial

?? Local: Estádio Nacional de Santiago (CHI)

? Data: 4 de outubro de 2025 (sábado)

? Horário: 17h (de Brasília)

GOLS:

? Iker Bravo, aos 1? do 2ºT (Espanha)

Como foi o jogo

O primeiro e único gol da partida foi marcado pela Espanha, no primeiro minuto do segundo tempo. Ao receber pela ponta direita, Iker Bravo entrou na área, limpou o goleiro Otávio e emendou finalização firme para balançar as redes.

Próximo jogo da Espanha

Agora, a Espanha aguarda a definição de todas as partidas para saber quem enfrenta nas oitavas de final do Mundial sub-20.

Próximo jogo do Brasil

A Seleção Brasileira sub-20 não tem próximos embates previstos.

