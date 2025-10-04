Topo

Esporte

Brasil perde da Espanha e cai na fase de grupos do Mundial sub-20 pela 1ª vez em sua história

Santiago

04/10/2025 19h10

A seleção brasileira foi eliminada do Mundial sub-20 depois de perder para a Espanha por 1 a 0 neste sábado, no estádio Nacional de Santiago, no Chile. O Brasil nunca havia sido desclassificado na fase de grupos da competição.

A pior campanha brasileira da história teve um empate e duas derrotas no Grupo C. A Espanha ainda aguarda a definição dos outros grupos para tentar uma vaga entre os melhores terceiros colocados. Os classificados diretos na chave são Marrocos e México - neste sábado, os mexicanos fizeram 1 a 0 no confronto direto.

O resultado se soma a outras decepções da seleção nas categorias de base. Em janeiro deste ano, o time sofreu uma goleada de 6 a 0 contra a Argentina no Sul-Americano. A equipe não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

No Chile, o Brasil cometeu os mesmos erros de finalização em todas as partidas - neste sábado, foram duas bolas na trave - e continuou com marcação frouxa na defesa, além de apresentar vários buracos entre os setores do time. Essa combinação foi fatal numa partida em que precisava vencer o campeão europeu para avançar.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não tinha conseguido liberação dos clubes para convocar nomes de maior expressão, como os atacantes Estêvão (Chelsea) e Vitor Roque (Palmeiras). Os espanhóis não tinham Lamine Yamal e Cubarsi.

O começo do jogo foi promissor. Mudança tática proposta pelo técnico Ramon Menezes em relação à derrota para Marrocos deu certo. A escalação de três zagueiros permitiu os avanços dos laterais e aproximação dos meias, principalmente pela esquerda. Por ali, o time encontrava espaços e confundia a marcação rival.

Foi nesse setor que o time acertou uma bola no travessão aos sete minutos após finalização de João Cruz - uma das três finalizações perigosas que a equipe conseguiu nos primeiros 15 minutos.

A postura de marcar a saída de bola espanhola, no entanto, se mostrou um "cobertor curto" ao longo do primeiro tempo. Quando saía do sufoco, a atual campeã europeia da categoria encontrava espaços no meio e criava boas chances para marcar com Pablo García e Bravo, grande destaque espanhol.

No primeiro minuto da segunda etapa, a Espanha colocou o Brasil na roda, com uma bonita troca de passes, e abriu o marcador com Bravo.

Desesperado, o Brasil trocou zagueiros por meias para tentar a virada. Mas os erros de finalização se repetiram. Aos 10 minutos, Rhuan Gabriel, que tinha acabado de entrar, perdeu chance incrível ao cabecear em cima do goleiro na pequena área.

Outras chances perdidas, como uma cavadinha frustrada de Luighi, na reta final exemplificaram a falta de pontaria de uma seleção pouco criativa e que dependia de lances individuais.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Transmissão ao vivo de Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Ramon Menezes lamenta poucos treinos após queda do Brasil no Mundial sub-20

Horário da luta de Poatan x Ankalaev no UFC 320: veja onde assistir ao card principal

Brasil perde da Espanha e cai na fase de grupos do Mundial sub-20 pela 1ª vez em sua história

Guarani sofre empate do Náutico no fim e perde chance de encaminhar acesso à Série B

Brasil perde da Espanha e é eliminado do Mundial sub-20 sem vencer

Brasil perde de novo e cai no Mundial sub-20 com pior campanha da história

Vinícius Jr valoriza desempenho coletivo do Real Madrid

Virginia Fonseca, suposto affair de Vini Jr., acompanha vitória do Real Madrid no Santiago Bernabéu

Bayern de Munique marca aos 14 segundos, vence Frankfurt e já abre 4 pontos no topo do Alemão

Chapecoense vence duelo direto com o Novorizontino e cola no G-4 da Série B