Brasil perde de novo e cai no Mundial sub-20 com pior campanha da história

O Brasil deu adeus ao Mundial sub-20 pela 1ª vez na história ainda na fase inicial do torneio. Os comandados de Ramon Menezes voltaram a tropeçar em solo chileno, desta vez em derrota por 1 a 0 para a Espanha, e encerraram o Grupo C na última posição. Iker Bravo marcou o único gol da partida no Estádio Nacional de Santiago.

A seleção se despede de maneira melancólica e com apenas 1 ponto, conquistado no empate diante do México, na estreia da chave — a campanha também acumula um revés para Marrocos. Mexicanos e marroquinos, aliás, avançaram às oitavas, enquanto os europeus aguardam os jogos de amanhã e devem avançar como um dos melhores terceiros colocados.

É a pior campanha do Brasil disputando a competição sub-20, que estreou no calendário da Fifa em 1977. Os sul-americanos somam cinco títulos (o último deles em 2011) e só são superados no quesito pela Argentina, que levantou o troféu do Mundial em seis oportunidades.

Como foi o jogo

O Brasil pressionou, mas não transformou os ataques em sequência em gol no início do duelo. João Cruz carimbou o travessão após cruzamento da esquerda, e Luighi ficou no quase duas vezes: uma em gol invalidado por impedimento e outra ao não pegar um rebote de Fran González em cheio.

João Cruz se lamenta durante Brasil x Espanha, jogo do Mundial sub-20 Imagem: Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Image

A Espanha reagiu a partir dos inspirados Pablo García e Bravo. Os dois atormentaram a vida dos zagueiros da seleção de Ramon Menezes e deram trabalho ao goleiro Otávio, que precisou fazer boas defesas em ao menos duas oportunidades.

O embate perdeu ritmo somente nos minutos finais do 1º tempo, com as faltas roubando os holofotes das jogadas de perigo. Em meio às infrações, Erick Belé acabou tomando amarelo, e o goleiro Otávio precisou de atendimento médico.

Bravo comemora gol da Espanha sobre o Brasil em jogo do Mundial sub-20 Imagem: Javier TORRES / AFP

Os europeus marcaram no primeiro minuto da etapa final e ampliaram o drama brasileiro. O lance girou por quatro jogadores antes de parar nos pés de Pablo García, que deu lindo passe para Bravo. O camisa 10 recebeu já dentro da área, driblou Otávio e balançou as redes: 1 a 0.

O nervosismo tomou conta da seleção sul-americana, que ainda pediu à arbitragem, sem sucesso, um pênalti por mão na bola ao utilizar o desafio.

Mesmo pressionando e construindo boas chances, faltou pontaria aos pentacampeões na hora de vencer Fran González — que apareceu, quando exigido, com boas defesas, incluindo um lance cara a cara com Luighi pouco antes do apito final.