Brasil comemora mais medalhas de ouro no Pan-Americano Sub-20 de Atletismo

O Brasil brilhou neste sábado (4) no Pan-Americano Sub-20 de Atletismo, em Bogotá, na Colômbia, conquistando quatro novas medalhas ? duas de ouro e duas de prata. As vitórias confirmam o excelente desempenho da equipe nacional, que já soma oito pódios em dois dias de competição (quatro ouros e quatro pratas). Mesmo com uma delegação enxuta de apenas 13 atletas, a seleção mostrou força técnica e regularidade, mantendo-se entre as potências do torneio, que termina neste domingo (5).

Quem foi destaque

O grande destaque do dia foi Maria Eduarda de Oliveira, a Duda, que conquistou o ouro no salto em altura ao alcançar 1,82 m. A atleta de Barra Bonita (SP) manteve a boa fase após brilhar no Brasileiro Sub-20 de Recife, onde bateu o recorde do campeonato com 1,86 m e igualou uma marca nacional que durava 41 anos.

Em Bogotá, Duda mostrou superioridade ao superar as equatorianas Jeraldine Reasco (prata, 1,76 m) e Kathe Marquez (bronze, 1,70 m). Agora, ela se prepara para representar o país no Campeonato Sul-Americano de Lima, no fim de outubro.

O outro ouro do dia veio com Thiago Borges Santos Lacerda, da ADC São Bernardo-SP, que venceu o lançamento do dardo com 71,84 m. A performance reafirma o domínio brasileiro nas provas de campo, área em que o país vem se destacando nos últimos anos.

Outras conquistas

Já as pratas deste sábado foram conquistadas por Kimberly Cristiny de Souza Assiz (lançamento do martelo, 56,86 m) e Amanda Miranda da Silva (400 m com barreiras, 1min00s76), ambas mostrando excelente nível técnico e consolidando a boa fase do atletismo feminino brasileiro.

Somadas às medalhas do primeiro dia ? com Alberto Rodrigues dos Santos (ouro no lançamento do disco, 58,66 m) e Beatriz Marafiga (ouro no dardo, 49,16 m) ? o Brasil encerra a segunda jornada com um total de oito pódios.

Também subiram ao segundo lugar Sara Custódio de Almeida (dardo, 48,93 m) e Rafaela Stinghen Neri (salto com vara, 3,80 m). O desempenho reforça a expectativa de novos talentos despontando no cenário internacional.