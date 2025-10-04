Bracks revela cobrança sobre elenco do Atlético-MG após derrota

O Atlético-MG viveu uma noite de fortes cobranças após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense, neste sábado. O resultado negativo pelo Brasileirão 2025, aliado ao desempenho abaixo do esperado, provocou uma dura reação interna.

O diretor executivo Paulo Bracks revelou ter feito uma cobrança firme ao elenco, criticando a falta de atitude e apatia mostrada em campo. "Tivemos uma conversa muito dura. A derrota faz parte, mas não admitimos o que aconteceu", afirmou Bracks.

O dirigente destacou ainda que o time demonstrou "desordem e impotência" durante o jogo e garantiu que a postura vista no Maracanã "não vai se repetir".

Perigo na classificação

Segundo Bracks, o Atlético chegou a um ponto de alerta máximo, até pela posição ruim na classificação - time está em 15º lugar, com 29 pontos. "Estamos com o sinal vermelho ligado. Demos um basta nisso, numa conversa muito dura", reforçou.

Por fim, Bracks reforçou que o clube não aceitará a continuidade da má fase. "Exigimos uma reação imediata", concluiu o dirigente, irritado com o fato de o Galo ser o pior time do returno do Brasileirão.