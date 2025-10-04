Botafogo defende posição dentro do G-4 diante do Internacional no Beira-Rio

Atual campeão nacional, o Botafogo parece ter superado sua irregularidade ao ficar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Se chegar ao G-4 exigiu sacrifícios, a expectativa é de que mais esforços serão necessários para se manter dentro deste seleto grupo. Tanto que o desafio deste sábado será contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, a partir das 18h30, pela 27ª rodada.

Com 43 pontos, em quarto lugar, o Botafogo tenta 'ganhar corpo' e se animou com a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, quarta-feira, no Nilton Santos, no Rio. De outro lado, o Internacional ainda está perto da zona de rebaixamento, com 29 pontos, em 15º lugar, e com o técnico Ramón Diaz ainda correndo atrás de sua primeira vitória. Durante a semana, em casa, empatou por 1 a 1 com o Corinthians.

Ramón Díaz deve apostar em uma mudança no esquema tático. Para fortalecer o sistema defensivo, o argentino planeja montar o time com três zagueiros. A tendência é que Mercado seja o escolhido para formar o trio ao lado de Vitão e Juninho. Caso a mudança seja confirmada, um jogador do meio-campo deve começar no banco. Bruno Henrique ou Óscar Romero são os mais cotados.

O volante Luis Otávio deve ganhar sequência entre os titulares. Escalado nos últimos dois jogos, ele vem agradando a nova comissão técnica e se firmando cada vez mais como peça importante na recuperação do time.

No ataque, o jovem Ricardo Mathias, que vinha sendo utilizado com frequência sob o comando de Roger Machado, disputa a titularidade com Borré, que vive temporada de altos e baixos com a camisa colorada.

O goleiro Rochet, com dores no pé esquerdo, e o volante Alan Rodríguez, que se recupera de uma lesão de grau dois na coxa esquerda, são desfalques confirmados.

A novidade do Botafogo está na lateral-esquerda, onde o zagueiro David Ricardo deve ser improvisado. A decisão é uma aposta do técnico Davide Ancelotti para 'driblar' os problemas enfrentados na posição, já que Alex Telles, se recupera de dores crônicas no joelho, Marçal está afastado para tratar dores musculares e Cuiabano está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O zagueiro Gabriel Bahia substituirá o titular Kaio Pantaleão, afastado para seguir tratamento de um edema no joelho. A principal dúvida está no ataque porque o centroavante Arthur Cabral, titular contra o Bahia, ainda não caiu nas graças da torcida e encara a concorrência de Chris Ramos. O escolhido deve formar o ataque ao lado de Santi Rodríguez e Jeffinho. O atacante Joaquín Correa, recuperado de uma lesão muscular, volta a ser relacionado após três jogos ausente.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X BOTAFOGO

INTERNACIONAL - Anthoni; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Luis Otávio, Bruno Henrique (Romero), Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Ramón Díaz.

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia, Alexander Barboza e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Chris Ramos (Arthur Cabral) e Jeffinho. Técnico: Davide Ancelotti.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Sousa (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).